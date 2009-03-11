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Yaşam

Baharatçıya alfatoksin cezası

Sattığı kırmızı biberde fazla miktarda alfatoksin maddesi tespit edilen baharatçı 2 ay 15 gün hapis ve 4 bin lira para cezası verildi.

11 Mart 2009 02:00

Samsun'da baharatçılık yapan bir kişiye, sattığı kırmızı biberde fazla miktarda "alfatoksin" maddesi tespit edildiği iddiası ile 2 ay 15 gün hapis ve 4 bin 166 TL adli para cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinde yaklaşık 6 ay önce Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, sattığı kırmızı biberin içinde fazla miktarda "alfatoksin" maddesi tespit edildiği iddiası ile şikayet üzerine hakkında dava açılan A.T.'nin yargılanmasına devam edildi.

5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanuna muhalefet ettiği iddia edilen sanık, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "Ben imalatçı değilim. Biberi fabrikasından hazır alıp satıyorum. O nedenle sattığım ürüne katkı maddesi koymam söz konusu değil. Bu nedenle beraatımı istiyorum" dedi.

Sanığa 2 ay 15 gün hapis ve 4 bin 166 TL'de adli para cezası veren mahkeme, cezayı erteledi.

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