Baharatçı dükkanlarına 'cinsel hap' operasyonu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde 3 baharatçı dükkanına polis tarafından düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli kaçak 3 bin 700 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargoyla İstanbul\'dan getirdiği cinsel gücü artırıcı hapları piyasaya sürdüğü belirlenen Murat S.\'yi yakaladı. Polis, Murat S.\'nin ifadesi doğrultusunda ilçedeki 3 baharatçı dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanlarda yapılan aramada cinsel içerikli kaçak 3 bin 700 hap, 55 sprey, 11 kahve, 93 kavanoz macun, 55 jel ve 20 krem ile 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ürünlere el koyan ekipler, Murat S. ile birlikte baharatçılar C.T., S.Ç. ve F.A.\'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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