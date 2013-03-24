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Sağlık

Baharat her yerde satılamayacak

Baharatların ambalajsız olarak satışa sunulduğu yerlerde bütün sorumluluk, tespit edilen gıda satış yerine veya toplu tüketim yerine ait olacak

24 Mart 2013 13:57

Açıkta baharat satışına sınırlama getiriliyor. Artık her yerde baharat satılamayacak. Baharatta dolgu amaçlı eklemeler yasaklanırken, pul bibere de daha az tuz ve bitkisel yağ katılacak.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, baharat tebliğinde değişikliğe gidiyor. Yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen düzenlemeyle, ambalajsız olarak satışa sunulan baharatların satış yerlerine yeni hijyen kuralları getiriliyor.

Buna göre; baharatların ambalajsız olarak satışa sunulduğu yerlerde bütün sorumluluk, tespit edilen gıda satış yerine veya toplu tüketim yerine ait olacak.

Dökme satış olarak adlandırılan ambalajsız satış durumunda baharat, gıda kodeksine uygun malzemeden yapılmış ambalaj malzemesi içinde kapalı olarak, güneş ışığına maruz kalmadan ve ortam koşullarından gelebilecek olası bulaşmalara engel olacak şekilde sergilenecek. Ayrıca dökme baharat pazar, kasap ve manav gibi yerlerde ise satışa sunulamayacak.

Baharat karışımlarına miktarı artırmak amacıyla ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katılamayacak.

Ayrıca, tebliğle kırmızı pul biberdeki tuz, yüzde 22 oranında azaltılarak yüzde 9'dan yüzde 7'ye, bitkisel sıvı yağ miktarı ise yüzde 25 oranında azaltılarak yüzde 8'den yüzde 6'ya düşürülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte yürürlükte olan baharat tebliğindeki tanımlı baharat sayısı 35'ten 53'e çıkarılıyor. Mevcut baharat listesine eklenen yeni baharat çeşitleri şöyle:

''Aspir çiçeği, cedvar, adaçayı, çörtükotu, dereotu, havlıcan, isot, kebabiye, kırmızı karabiber, melisa-oğulotu, mercanköşk, maydanoz, meyankökü, sater, vanilya, sarımsak ve soğan.''

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