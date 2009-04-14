Bahar yorgunluğunun ilacı günde 3 litre su

Doç. Dr. Ekuklu, yaptığı açıklamada, bahar yorgunluğunun, bu mevsimde havadaki elektrik yükünün, özellikle negatif iyonların artmasına ve insan metabolizmasındaki değişikliklere bağlı olarak halsizlik ve gerginlikle öne çıkan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.Bahar yorgunluğunun gerginlik, sinirlilik, uyku bozuklukları, depresyon belirtileri, eklem ağrıları, kaslarda kramplar, mide rahatsızlıkları ve tansiyon yüksekliği belirtileriyle ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Ekuklu, rahatsızlığın genel olarak büyük ve kalabalık kentlerde yaşayanlarda görüldüğünü kaydetti.Hava kirliliği, yoğun trafik, evsel ve sanayi atıklarının neden olduğu çevre kirliliğinin gerginlik ve stresi daha da artırdığını belirten Doç. Dr. Ekuklu, şöyle konuştu:"Bahar yorgunluğunu yenebilmek ve etkilerini azaltabilmek için günde 3 litre su içilmelidir. Düzenli kahvaltı, egzersiz, güneşli havalarda yürüyüş ve C vitamini tüketimini artırmak da faydalı olacaktır. Uykusuzluk sorununu yenebilmek için her gün aynı saatte yatılıp, yeterli miktarda uyku alınması gerekiyor. Beslenmede en önemli öğün, kahvaltıdır. Güne mutlaka kahvaltı yaparak başlanmalı. Önlem alınmaması durumunda olay kronik yorgunluğa dönüşebilir."