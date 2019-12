Bahar yorgunluğuna pabuç bırakmayın

Klasik 'bahar yorgunluğu sendromu' başladı. İki kişiden biri bahar yorgunu.



Dr. Ahmet Karaçam Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, bu dertten mustarip olanları kurtaracak tüyolar verdi. Nem düzeyindeki artış, insan vücudunda birçok etki yaratır. Solunum yollarında ödem oluşmasına, akciğere giden oksijen miktarının azalmasına neden olur, terleme fonksiyonun bozulması sonucu vücut toksinlerini atamaz, vücudun nem dengesi bozulur.



Tepki olarak, oksijen miktarındaki azalmanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için genel olarak damar sisteminde spazm (büzülme) olur. Büzülmenin sonucunda baş dönmesi, denge kaybı, halsizlik ve yorgunluk, hipertansiyon, kalp sıkışması, nefes darlığı, hareket ile sıkıntı hissinde artış, mide şikâyetleri, ciltte kuruma dökülme ve saç dökülmesi gibi sıkıntılar yaşanır.



En iyi ilaç tatildir



Uyku ritmine dikkat etmeli, iyi bir uyku için, yatmadan önce ılık bir duş alın.



Hoşunuza giden konuları düşünün veya sizi mutlu edecek programlar izleyin.



Bahar yorgunluğunun en iyi ilacı tatildir! Birkaç günlüğüne kent dışına kaçmayı deneyin.



Az ve sık yiyin



Sabahları aç karnına 30-40 dakika basit egzersiz yapın.



Her sabah kahvaltı yapın.



Az ve sık yemek yiyin.



Karbonhidrat içeren tahıllar yerine, tam buğdaylı, çavdarlı, yulaflı ve kepekli rafine edilmemiş tahılları tercih edin. Yorgunluğu azaltmış olursunuz.



Kızarmış, kavrulmuş etler yerine, haşlanmış, fırınlanmış veya ızgarada pişmiş et ya da balık yiyin.



Yemeklerde; haftada 1-2 kez yağsız kırmızı et, 2-3 kez beyaz et, 1-2 kez kuru baklagil ve her gün 1-2 kase yoğurt ve 1-2 dilim tahıllı ekmek tüketin.



Ara öğünleri kesinlikle atlamayın.



Günde 3 litre su için.



Mevsiminde bulunan meyve ve sebzelerin bütün çeşitlerinden tüketin, özellikle B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyumdan zengin beslenmeye özen gösterin.



Koyu demlenmiş çaylar yerine, bitki çayları tercih edilmeli.