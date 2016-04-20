Bahar yerini yeniden yağmur ve soğuğa bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini hissettireceği belirtildi.

Mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde başlayacak yağışların perşembe günü, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı bekleniyor. Meydana gelecek yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kuvvetli olması (metrekareye 21-50 kg) tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi tahmin ediliyor. Cuma günü gece ve sabah saatlerindeki yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

15 derece düşecek

Mevsim normallerinin yaklaşık 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava ile birlikte yarın Marmara bölgesinde, Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde, Cuma günü ise doğu bölgelerimizde hissedilir derecede (10 ila 15 derece arasında) azalacağı, ancak hafta sonundan itibaren tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Çarşamba günü iç ve batı bölgelerimizde, Perşembe günü ise yurt genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.