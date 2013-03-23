Bahar yeniden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeye göre, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hafifleyerek akşam saatlerine kadar iç bölgelerde devam edecek. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Yarın Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Hava sıcaklığı yarın batı bölgelerde 2 ila 6, hafta başından itibaren ülke genelinde 6 ila 12 derece artacak. Batı kıyılarda rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Kuvvetli güneyli rüzgarın hafta başında Ege Denizi üzerinden taşıyacağı nem ve ılık havayla batı bölgelerde bulutlanmanın artması ve yer yer yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.