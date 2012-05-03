Bahar yağmuru tüm Türkiye'yi etkileyecek

Güney, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bahar sağanaklarının yarın, iç ve doğu kesimlerde, hafta sonunda ise doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yarın güney, iç ve doğu bölgelerde etkisini artıracak.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusu; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri; Isparta, Burdur, Mersin, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Antalya'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkisi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Batman, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde aralıklarla görülecek bahar sağanakları, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri; Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Sivas, Yozgat, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve kuvvetli olacak.

Mayıs ayı ortalamalarında seyreden hava sıcaklığının, bahar sağanakları nedeniyle yarın iç ve doğu bölgelerde, hafta sonunda kuzey kesimlerde 2 ile 4 derece azalaması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, dolu ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.