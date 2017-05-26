Bahar yağmurları yüksek miktarda demir barındırıyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası‘ndan yapılan açıklamaya göre 3 aylık bahar periyotunda yağan nisan yağmurları çok ciddi düzeyde demir vitamini içeriyor. Bu yağmurların içerdiği demir vitamini, o derece fazla ki eğer yağmurdan önce ve sonra iki ayrı demir testi yaptırırsanız sonuçları kendi gözünüzle görebilirsiniz.

Ayrıca Nisan yağmurlarının tarıma da ne derece faydalı olduğu bilinen bir gerçek. Çiftçilerin en ihtiyaç duyduğu dönemlerden biri olan bu süreçte yağmur, gübre ve toprağın birbirine karışması ve tohumun filizlendirilmesi için çok büyük önem arz ediyor.

Nisan yağmurlarının faydası çok; ancak bu faydadan herkes yararlanamıyor. Eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız korkarız ki yağmurlar, faydanın yanı sıra zarar da barındırıyor. Fabrikaların saldığı zehirli gazlar her ne kadar filtre edilse de çoğu sanayi kuruluşu legal veya illegal yollardan filtreli salınım kurallarını tam uygulamıyor. Bunun sonucu havada asılı kalan zararlı karbon ve kükürt partikülleri yağmurlar aracılığı ile toprağa iniyor. Bu yüzden nisan yağmurlarından faydalanmak isteyenler daha çok Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i seçmeliler.

Konu hakkında daha fazla ayrıntı veren Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse şöyle konuştu:

“Mümkünse yağmur öncesinde kanınızdaki demiri ölçtürün, ıslana ıslana dolaştıktan sonra kanınızdaki demiri tekrar ölçtürün. Aradaki farkı net olarak göreceksiniz. Ancak bu yağmurların altına çıkmayı büyükşehirler için pek öneremiyoruz. Havası kirli şehirlerde, ki bu daha çok büyükşehirler oluyor, yağmur suları faydadan çok zarar veren bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Havanın temiz olduğu ve kirletici unsurların bulunmadığı yerlerde, nisan yağmurlarının temiz kaplarda toplanarak kullanılması, sağlık açısından son derece faydalıdır”