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Sağlık

Bahar yağmurları mutsuzlaştırıyor

Bahar aylarında kapalı ve yağışlı havalar insanları keyifsiz ve neşesiz hale getiriyor.

30 Nisan 2009 03:00

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamit Boztaş, bahar aylarında kapalı ve yağışlı havaların insanları keyifsiz, neşesiz, içe kapanık yaptığını ve strese yol açtığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Hamit Boztaş, havaların durumuyla insanların ruh sağlıklarının etkileşim içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

``Güneş ışığına daha az maruz kalan Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerde depresif bozuklukların yaygın olması, intihar vakalarının yüzde 50-60'larda görülmesine yol açmaktadır. Güneş ışığının depresyon tedavilerinde destekleyici olduğu da bir gerçek. Bu nedenle, bahar aylarında kırlarda yürüyüş ve piknik yapma düşüncesinde olanlar, havaların uzun süredir kapalı, soğuk ve yağışlı olmasından dolayı karamsar ve içe kapanık bir ruh haline giriyor.''

Depresif bozuklukların sonbahar ve kış aylarında depresyona yol açtığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Boztaş, “Bahar ve yaz ayları ise manik (neşeli, coşkulu) durumların ortaya çıkmasına neden olur'' dedi.

(DHA)

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