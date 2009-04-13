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Yaşam

Bahar tüyoları

Bu ilkbahar neler moda olacak öğrenmek ister misiniz?

13 Nisan 2009 03:00

Bu ilkbahar neler moda olacak öğrenmek ister misiniz?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte havalar da ısındı ve gardıroplar yenilenmeye başladı. Kışlıklar kaldırılırken, şimdi sıra cıvıl cıvıl kıyafetlerde. Trend dergisi sizler için bahar modası tüyolarını yazdı.

♦ Bu sezon pembe, kırmızı ve turuncu favori renkler... Her biri ayrı kıyafetlerde değil, aynı kombinasyonlarda yer alıyor. Pembe çanta, kırmızı fular ve turuncu bileklikleri bir arada kullanarak dikkat çekici bir görünüm, elde edebilirsin.

♦ Parmak arası terlikler, aksesuarlar ve babetler rahatlığın yanı sıra sana şıklık da katacak.

♦ Naturel tarzda giyinmeyi seviyorsan; "Bu renkler bana hiç uygun değil" diye üzülme. Kahve¬rengi ve yeşil tonları da bu sezon çok moda. Çanta, ayakkabı, elbise gibi her parçada bu tonları tercih edebilirsin. Turkuvaz ya da koyu yeşil renkli elbisenin altına giyeceğin kahverengi gladyatör model sandaletlerle kendine özgü bir görünüm sergileyebilirsin.

♦ Ve işte bayanların vazgeçilmezi topuklu ayakkabılar da bu sezon moda. Bol paça pantolonlarla hem olduğundan daha uzun görünmenin, hem de modayı takip etmenin tadına varacaksın.

♦ İlkbahar ve yazın en sık kullanılan rengi olan beyazı bu dönemde de çok fazla göreceğiz. Bronz tene en yakışan renk olan beyaz seni daha da çekici kılacak. Tepeden tırnağa beyaz giyinip, aksesuvarlarınla kıyafetini renklendirebilirsin.

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