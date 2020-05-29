Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

Oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu itiraf etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" ifadelerini kullandı.