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Magazin

Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

29 Mayıs 2020 09:15

Oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu itiraf etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" ifadelerini kullandı.

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