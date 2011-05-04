Bahar ortasında kış geliyor

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını, yağışların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.





Çağlar AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun doğu kesimlerinde devam eden yağışlara ilave olarak, bu gece saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Bu gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, yarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten Çağlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bu gece İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde, yarın Marmara ve Batı Karadeniz bölge geneli ile Samsun, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmasını öngördüklerini ifade etti.

Çağlar, şunları kaydetti: "Perşembe günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla devam edecek yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman ile Adana, Osmaniye, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların hafta sonunda da ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığı; yarın Marmara bölgesinde, Perşembe ve Cuma günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede, 6 ila 8 derece azalacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere önümüzdeki iki gün boyunca, Doğu Akdeniz'de ise Perşembe günü kuvvetli esecek güneyli rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor."

Çağlar, kuvvetli yağış, hava sıcaklığında hissedilir derecede sıcaklık düşüşü ve toz taşınımının oluşturabileceği lokal su baskını, kuvvetli yağış öncesi ani kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, sel, heyelan, düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, gribal enfeksiyon riski gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



