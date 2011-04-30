Bahar nihayet geliyor!

T24 - İstanbul'a nihayet bahar geliyor, sıcaklık ilk kez bu pazar günü 19 dereceye çıkacak, salı ise 22 dereceyi buluyor. Anadolu'da ise termometreler 25 dereceyi gösterecek. Hava sıcaklığı yükselmesine rağmen sağanak yağmurlar da devam edecek.



Mayıs ayının gelmesiyle sıcaklıklar 4-6 derece artacak, Libya ve Akdeniz üzerinden esecek ılık lodos baharı getirecek.



1 Mayıs'ta başlayacak sıcaklık 6 Mayıs'a kadar sürecek. Yeni haftada sıcaklıklar Anadolu genelinde 25 dereceye çıkacak ancak sıcaklık artarken gökyüzü bulutlu ve yine bahar yağmurları görülecek.



İstanbul bu sabah bulutlu, öğleden itibaren güneş biraz çıkacak ve sıcaklık 16 derece. Pazar günü sıcaklık ilk kez 19 dereceye yükselecek, sabah hava güneşli, akşam ise hafif yağmur var. Yeni haftada ise çarşamba günü yağmur olacak. Salı günü sıcaklık 22 derece.

Bugün Türkiye genelinde rüzgarlar çok hafif, Doğu ve Güneydoğu'da yaşamı olmusuz etkileyecek kadar kuvvetli yağmur var. Batıda ise yağış çok az, Marmara, Ege boyunca pus oluşacak.



Pazar günü öğleden sonra Çanakkale, Bursa, İzmir ve Ege genelinde, akşam ise Sakarya, Eskişehir boyunca yağmur var ama lodos nedeniyle hava ılık. Pazar günü Doğu ve Güneydoğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağmurlar devam edecek.



Ankara'da pazar günü yağmur az, sıcaklık 21 derece. Yeni haftada sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ama yağmurlar da sürecek.



İzmir pazar günü hafif yağmurlu ve 22 derece. Yeni haftada hava sıcak, pazartesi hafif yağmur, çarşamba ve perşembe sağanak yağmur var.





