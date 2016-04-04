Bahar kendisini hissettiriyor; sıcaklıklar artıyor

Güney Marmara'da bugünden itibaren cuma gününe kadar yükselecek hava sıcaklıklarında 10 dereceye ulaşan artışlar görülecek. Bursa'da sıcaklıklar 20'den 30'a, Balıkesir'de ise 29'a kadar ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilkbaharın başlamasının ardından yurt genelinde artışa geçen sıcaklıklar, Güney Marmara'da da etkili olacak.

Bugünden itibaren yükselecek hava sıcaklıkları, Bursa'da 30,Balıkesir'de 29, Yalova'da 28, Çanakkale'de ise 23 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Bu illerde sıcaklıklar, bugünden başlamak üzere birer ikişer derece sürekli artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 -6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlen hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli esecek

Bölgelerde hava durumu

Marmara: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, Güney Ege'nin parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçecek.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batısı parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

İç Anadolu: Az bulutlu geçecek.

Batı Karadeniz: Az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek.

Bazı illerde hava durumu

Ankara: Az bulutlu. (20)

İstanbul: Az bulutlu ve açık. (18)

İzmir: Az bulutlu ve açık.(22)

Adana: Az bulutlu ve açık. (27)

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu. (23)

Samsun: Parçalı ve az bulutlu.(13)

Erzurum: Parçalı bulutlu. (10)

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu.(18)