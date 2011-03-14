Bahar kendini göstermeye başladı

T24 -

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''Meteorolojik Değerlendirme''ye göre, yeni haftanın ilk üç gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede artmaya devam etmesi ve bu artışla birlikte ani kar erimelerinin görülebileceği belirtiliyor.





17 Mart Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 18 Mart Cuma ve hafta sonunda, kuzey ve batı kesimlerde yer yer aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.





İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, Marmara ve iç kesimlerde yer yer sis ile hissedilir derecede sıcaklık artışı nedeniyle ani kar erimelerinin neden olabileceği olumsuz şartlara karşı (trafikte aksamalar, düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, lokal su baskını, ani sel, çığ tehlikesi) başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.







Eriyen kar suları taşkınlara neden oldu





Hafta başında başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından ısınan havanın etkisiyle eriyen kar suları, Mogan Parkı'ndaki Atatürk Sahil Parkının sular altında kalmasına neden oldu. Hafta sonunu Gölbaşı'nda geçirmek isteyen Başkentliler, çay bahçelerine ulaşmak için kum torbalarına basmak zorunda kaldı.





Eymür Gölü'nde suların yaklaşık 50 santimetre yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan tahliye kapakları açılarak kar suları, Mogan Gölü'nden bırakılıp Eymir Gölü'ne oradan da İmrahor'dan Ankara Çayı'na akıtılıyor. İmrahor Deresi'ne akan sular nedeniyle de bazı bahçeler sular altında kaldı.





Ankara Büyükşehir Belediyesince de kepçe ile dere yatağı açılarak suyun kolay akması sağlandı.



