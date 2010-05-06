Bahar 'Kakava Ateşi'yle karşılandı

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Her yıl 5–6 Mayıs tarihlerinde Edirne’de düzenlenen geleneksel Kakava Şenlikleri, Anadolu’da bilinen adıyla Hıdırellez Kutlamaları, bu yıl da büyük ilgiyle karşılandı. Edirne Valiliğince “Edirne’nin 659’uncu Fetih Yıl Dönümü Kutlama Programı” kapsamında yapılacak ve bir hafta sürecek etkinlikler, 5 Mayıs, Çarşamba günü başladı.Şenliklerin başlangıcını simgeleyen ‘Kakava Ateşi’nin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, etli pilavın dağıtılmasıyla devam etti. Kakava Ateşi’ni bu yıl Edirne Valisi Mustafa Büyük ve Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi beraber yaktılar.Etkinlikler, Kakava Şenlikleri öncesinde Edirne’de davul, zurna ve bando takımının eşliğinde Roman vatandaşların törene çağrılmasıyla, alana doğru bir yürüyüşle başladı. Yürüyüş boyunca da danslar edildi. Kakava Ateşi’nin yakılmasıyla, Roman vatandaşlar davul zurna eşliğinde danslara başladı.Rengârenk giyinen Roman kızları çeşitli danslarla izleyenlerin ilgisini çekti. Bu seneki etkinliklere Almanlar ve Japonlar başta olmak üzere birçok turist de katıldı. Etkinlikler, gençlerin Kakava Ateşi’nin üzerinden atlamasının ardından mahallere taşındı. Sabaha kadar müzikler eşliğinde gelinlik giymiş genç kızlar dans etti. Kemikçiler, Gazimihal ve Papazoğlu gibi roman mahallerinde etkinlikler günün ilk ışıklarına kadar sürdü.Asıl şenlik Tunca nehrinin kıyısındaydı. 6 Mayıs sabahında Tunca nehri kenarına gelen Roman vatandaşlar darbukalar eşliğinde dans ederken, gelinlikli genç kızlar günün ışımasıyla beraber dilek dileyerek söğüt dallarını Tunca nehrine attılar. Kimileri de şafak vaktinde günahlarından arınmak, zinde kalmak ve yılın bolluk bereket içinde geçmesi için nehrin sularında yüzdüler. Koparılan söğüt dalları kapılara asıldı. Niyet çömleklerinin başlarına toplanıp maniler eşlinde dilekler söylendi.Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler tekrar mahallelere taşınarak sona erdi.Haber ve fotoğraflar: Tufan Bozkurt (MİHA)