Bahar havası yerini yağışa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun pazar günü batı bölgelerden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin; pazartesi günü akşam saatlerinden itibarense Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Pazartesi tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin açıklamasında, pazartesi günü tüm yurtta yağış beklendiği belirtilerek "Yağışların; yurdun güney ve batı kesimlerinde (Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli olmak üzere) genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in, İç Ege’nin, Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Salı günü soğuk ve yağışlı havanın yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin çarşamba gününden itibaren doğu bölgelerimize kayarak ülkemizi terk edeceği bekleniyor" denildi.

Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı ifade edilerek şöyle denildi: "Hafta sonunda hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, ancak önümüzdeki hafta başından itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı, güney bölgelerimizde normalleri civarına, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta salı gününden hafta sonuna kadar yurdumuzun iç kesimlerinde (Marmara’nın güneyi, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu) yağışın kesilmesi ve havanın açmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek buzlanma ve zirai don riski oluşturacağı beklendiğinden zirai faaliyetle uğraşan üreticilerimiz ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."