Bahar havası yerini soğuğa ve kara bırakıyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Akdeniz üzerinden ulaşan yağışlı havanın etkisine girecek Güney Marmara'da, hafta içinde sıcaklıklar 9 derece kadar düşerken, perşembe ve cuma günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, hava sıcaklığının 10-12 derece arasında değiştiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgesi, bugün Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek.

Bugün, yarın ve çarşamba gününü yağmurlu geçirecek bölgede yağışlar, perşembe günü Balkanlar'dan inen soğuk havayla birleşince kara dönüşecek.

Özellikle perşembe gecesi ve cuma günü bölge genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, cuma gününe kadar belirli oranlarda azalarak, Bursa'da 10 dereceden ve Balıkesir'de 8 dereceden 1 dereceye, Yalova'da 12 dereceden ve Çanakkale'de ise 9 dereceden 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük sıcaklıkların ise sıfır ile eksi 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde görülecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olmak üzere; kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç ve güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Deprem bölgesinde hava

Van bugün az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Van’da bugün ve Salı günü yağış beklenmiyor. Çarşamba günüyse kuvvetli kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Van gündüz 3, gece eksi 8 derece olacak.