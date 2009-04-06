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Yaşam

Bahar geldi kar kalkmadı!

Van'ın Çaldıran ilçesinde, karla mücadele ekipleri 3 metreyi bulan karın kapattığı yolları açmak için gece- gündüz çalışıyor.

06 Nisan 2009 03:00

Van'ın Çaldıran ilçesinde yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu 8 yerleşim biriminin yollarını açmak için karla mücadele ekipleri gece- gündüz çalışıyor.

Yurdun büyük bölümünde ağaçlar çiçek açıp bahar havası görülürken Çaldıran ilçesi sınırındaki köyler hâlâ kar altında bulunuyor. Çaldıran İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, ilçe ile Ağrı'nın Diyadin İlçesi sınırında bulunan 8 yerleşim merkezinin kardan kapalı olan yollarını açmak için seferber oldu. Yolu 2 aydan bu yana kardan kapalı olan Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı yerleşim birimlerine ulaşmak için Çaldıran'dan karla mücadele ekipleri yoğun çalışma içine girdi. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köy yollarında büyük zorlukla karşılaştıklarını belirten Çaldıran Karla Mücadele Ekipleri Şantiye Şefi Mazhar Yandım, yolların en kısa sürede açılacağını söyledi.

Yollarının 2 aydan bu yan kapalı olduğunu söyleyen köylüler, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı olmalarına rağmen, Çaldıran karla mücadele ekiplerinin kendilerinin yardımına koştuğunu söyledi. Ağrı'nın kedilerini unuttuğunu iddia eden köylüler, her türlü sorunlarını Çaldıran İlçesi'nin çözdüğünü, bundan dolayı da Çaldıran'a bağlanmak istediklerini belirtti.



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