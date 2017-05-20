Bahar Candan: Herkesi trolledim; o kadar çok kitap okudum ki artık okumuyorum

İşte Benim Stilim adlı programda adını duyuran Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, Armağan Çağlayan’a konuştu.

Bahar Candan, programda yaptığı davranışların “troll” olduğunu söyledi. Kardeşi Nihal Candan da “troll” olayının çok belli olduğunu söylerken “Bahar çok zeki, bizi çok güldürüyor, gibi yorumlar da alıyoruz zaten ama bunu anlayanların bakış açısı farklı, kitle aynı değil…” diye konuştu.

Bahar Candan, “Biz kitap okuyan bir ailenin çocuklarıyız, hayal gücümüz bu yüzden geniş. Bütün bestseller’ları (en çok satanları) sinemada ailece izledik. Programda bir şeyler söylüyorum, insanlar daha ne olduğunu bilmiyor” diye konuşurken şimdiye kadar çok fazla kitap okuduğunu, artık hiç okumadığını söyledi.

Posta’dan Armağan Çağlayan’a konuşan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Bahar, çoğu kişi sizin kurgu olduğunuzu, televizyonda ilgi çekmek için bu şekilde davrandığınızı düşünüyor..

B.C.: Kurgu dersek yalan olur. Açık konuşmak gerekirse reyting adına buna devam ettim. İnsanların “Bahar salak” dedikleri şey aslında “Bahar çok zeki, Bahar sizi trollüyor.” Onları trollediğimi anlayamıyorlar.

Trollediniz mi gerçekten?

B.C.: Evet, herkesi trolledim.

N.C.: Çok da belliydi. “Bahar çok zeki, bizi çok güldürüyor” gibi yorumlar da alıyoruz zaten ama bunu anlayanların bakış açısı farklı, kitle aynı değil…

Ablanı kıskanıyor musun?

B.C.: İdolüm ama idol alacak daha önemli insanlar var. Babam, annem, anneannem… En çok anneannemi seviyorum. Anneannem benim gibi çok zeki. Hayatı boyunca eğitim almış eğitim vermiş biri. Biz kitap okuyan bir ailenin çocuklarıyız, hayal gücümüz bu yüzden geniş. Bütün bestseller’ları (en çok satanları) sinemada ailece izledik. Programda bir şeyler söylüyorum, insanlar daha ne olduğunu bilmiyor.

Mesela?

B.C.: Bu cahillik içerisinde boğuldum. Beni anlayan yok. Bu beni çok yordu. Bu yüzden 19 yaşından 29’a ‘jump yaptım’ (atladım) diyebilirim. Beni rencide eden kocaman kocaman insanlar var. Bazen boş zamanlarımda onların yerine üzülüyorum, acı çekiyorum.

Neden?

B.C.: Instagram’daki takipçi sayım kadar bile değil televizyonda onları izleyenlerin sayısı. Onlara tavsiyem şu: Kocaman adamlarsınız kadınlarsınız. Okuduğunuz kitap sayısı benim okuduğumun sanıyorum 10'da biri falan yani. Reytingleriniz çok düşük. Ama siz “Bahar şöyle Bahar böyle” diyerek reytinginizi artırmaya çalışıyorsunuz. Sizi kınıyorum. Önce bir okula gidin. Gittiyseniz tekrar gidin, oradan bir şeyler alın, efendi insanlar olun, ondan sonra yorum yapın lütfen.

Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Bahar sen anladığım kadarıyla kitap okuyorsun…

B.C.: O kadar çok kitap okudum ki artık hiç okumuyorum diyebilirim.

Ne kadar çok okumuş olabilirsin bu yaşta?

B.C.: Tabii ki çok politik kitaplar okudum diyemem ama şu an kitap okumak bana eğlenceli gelmiyor. Daha eğlenceli şeylerle tanıştım.

Mesela?

B.C.: AVM'ye gidiyorum. İnsanlar bana bakıyor, ben de yürüyorum. Alışveriş yapıyorum. Justin Bieber gibiyim sadece pahalı şeyleri alıyorum. Instagram'da paylaşıyorum. Bu gibi etkinlikler… Olgunluk yaşımı 20 olarak belirledim. Bir yılım var. Ergenlik eşiğimi o zaman atlatacağım. 20’den sonra tekrar olgun bir şekilde kitap okumaya devam edebilirim ama şu an eğlenmek istiyorum.

Siz gerçekten bu ses tonuyla mı konuşuyorsunuz Bahar?

B.C.: Ses aralığım çok geniş. Do'dan mi'ye kadar ses çıkarabiliyorum. Bu benim yeteneğim. Programlara giderken, “Hangi ses tonumla konuşayım, yarışmadaki gibi mi normal mi” diye soruyorum. Bu da tavırdır. Ses tonu, izlenim yaratmak için kullanılan en önemli silahtır. Dolayısıyla erkek arkadaşımla mi'den, babamla sol'den, sizinle do'dan konuşabilirim.

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