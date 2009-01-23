Bahar bitti, fırtına geliyor

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''Meteorolojik Uyarı''ya göre, yurdun batı kesimleri, yarın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.



Sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de (Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla) başlayacak sağanak yağış, Marmara, Ege ve batı Akdeniz bölgelerinde de devam edecek. Yağışlar Cuma günü Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri ile batı Akdeniz bölgesinde kuvvetli olacak. Rüzgar, Marmara, Ege ve batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden (Kıble ve Lodos) saatte 60-70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Yağışlı hava Cumartesi ve Pazar günleri Marmara, Ege, Akdeniz, iç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz bölgelerinde de etkisini sürdürecek.



Yağışlar, Cumartesi günü kıyı Ege ile batı Akdeniz'de, Pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne,Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir) Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesiminde ise (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya çevreleri) gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.



Lodos hafta sonunda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde saatte 60-70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edecek. Hava sıcaklığı; yarın batı bölgelerde, hafta sonu iç ve doğu bölgelerde yağışla birlikte 2 ile 4 derece azalacak. (AA)

