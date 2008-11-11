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Yaşam

Bahailerin temsilcisi ODTÜ’de dekan

Türkiye Bahailer Milli Ruhani Mahfili Dış İlişkiler Temsilciliği Direktörü Prof. Dr. Cüneyt Can, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

11 Kasım 2008 02:00

Türkiye Bahailer Milli Ruhani Mahfili Dış İlişkiler Temsilciliği Direktörü Prof. Dr. Cüneyt Can, YÖK tarafından ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

9 yıl Dekan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Dekanlık koltuğuna oturan Prof. Dr. Can, "Bahai olduğumu bilmeyen yoktur. Fakültede yaptığım işten ve topluma hizmet etmekten dolayı gurur duyuyorum" dedi.

Can, Türkiye deki Bahai toplumunun Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptığını ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini belirterek, "Bahailikte din adamlığı yoktur, liderlik yoktur. Seçimlerle görev yapan kurumlar var" diye konuştu.

Bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir. 21 Nisan 1863’te yeni dini Bağdat’ta sürgündeyken ilan etmiş. Bahai Dinine göre tüm dinlerin kaynağı ve amacı ortak. Düşmanlık aracı haline gelmeleri insanların dinleri güç elde etme amaçlarına alet etmelerinden kaynaklanmış. Bahailikte ’eğer din sevgi ve birliğe değil, düşmanlık ve ayrılığa neden oluyorsa dinsizlik daha iyidir’.

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