Bahadır Özgür: Sezgin Baran Korkmaz gitti, Necati Bulak Bourse mi geldi?

Birgün yazarı Bahadır Özgür, kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) ne olduğunun tam olarak çözülmeden benzer bir olayın boy gösterdiğini yazdı. Özgür “Şu sıralar: Necati Bulak Bourse (NBB). Her ikisinin hamisi de eski CIA direktörü James Woosley” diye yazdı.

Yazısında Necati Bulak Bourse’nin eski CIA direktörü Woosley ile çektirdiği fotoğraflara yer veren Özgür, “Sezgin Baran Korkmaz (SBK) da hayatımıza görkemli bir giriş yapmıştı. Çoğu kimse adını Bora Jet’in satışındaki skandalla duydu. Onun da bir koltuğunun altında eski CIA direktörü James Woolsey duruyordu. SBK hakkında ABD’de hazırlanan iddianamede, kara para trafiğinde kilit rol üstlendiği ifade edilen 'büyükbaba' lakaplı kişinin Woolsey olduğu ileri sürülüyor” dedi.

Necati Bulak Bourse’nin de Korkmaz ile aynı yolu izlediğini belirten Özgür, Bulak’ın özel jetinde elini Woolsey’in omuzuna koyup, bir uçak şirketi satın almaya kalktığı anda, ilgiyi üzerine çektiğini yazdı.

17 Kasım’da Turizm gazetesi sitesi yazarı Fehmi Köfteoğlu’nun Necati Bulak’ın, Onur Air’i alacağını duydurduğunu ve “Bulak’ın şirketi NBB Holding ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra, olayın SBK’ye bir hayli benzediğini” yazdığını ifade eden Özgür, “Ne oluyor da kara para, uyuşturucu ticareti vb. ile anılan bir dönemde aynı tarzda, benzer ilişkiler ağına sahip hikâyeleri yeniden ve yeniden okuyoruz? Tekaüt bir CIA’cinin hamiliğinde ortalığa saçılan milyon dolarların kaynağı nedir? Kimdir Necati Bulak ve hayatımıza nasıl girmiştir?” sorularını sordu.

2018 yılında NBB (Necati Bulak Bourse) ile ilgili “ABD’nin en büyük kalkınma projesine bir Türk’ün damgasını vurduğu” haberinin yapıldığını belirten Özgür, “Özeti şöyleydi: Projenin adı ATAK 99’du. Merkezi ABD’den bulunan bir fon havuzu olan OGD Group’un yüzde 80 hissesini NBB almıştı. Beyaz Saray sözcüleri ile görüşmeler yapmış ve projeye bizzat ABD hükümeti onay vermişti” diye yazdı.

Necati Bulak’ın şu anda sahibi olduğu NBB Holdingin “ATAK 99” projesi sonrasında kurulduğunu yazan Özgür, “Ne olduğunu anlamak gerçekten zor. Zira yüzlerce yönetici, ülke temsilcileri, onların altında farklı adlarda yine birtakım yöneticiler filan bulunuyor. Pek çok ülkede resmi yetkililerle yapılan toplantıların, imzalandığı söylenen anlaşmaların görüntüleri yer alıyor. Şu adrese girip tek tek inceleyin lütfen. Sitedeki resim galerisini de unutmayın (https://nbbtcholding.com/anasayfa)” dedi.



Holdingin yöneticilerin içinde rektörlerin, öğretim üyelerinin kimi eski AKP’li siyasetçilerin ve diğer partilere yakın olduğu bilinen, ticarette tanınmış bazı isimlerin bulunduğunu belirten Özgür, “Lüks Yatırımlar Konseyi”ni paylaştı.

Necati Bulak Bourse'nin milyar dolarlık projeleriyle ilgili basına yansıyan çok sayıda habere yer veren Özgür, yazısını şöyle noktaladı: “NBB şimdilik bir muamma. Lakin eski CIA direktörünün aniden sahnede beliren SBK Holding’ten sonra, NBB Holding’de de karşımıza çıkması bir şeyler anlatıyor olsa gerek. Türkiye’ye giren paraya kimsenin ‘nereden geldin, necisin’ demediğini öğrendik çünkü. Az çok tahmin etsek bile bu hikayenin sonunuda merakla bekliyoruz…”

Özgür’ün paylaştığı fotoğrafta Lüks Yatırımlar Kurulu Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinde ziyaret ettiği Coşkun Sucukları'nın veliahtlarından Hacı Kurban Coşkun.

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