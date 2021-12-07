Bahadır Özgür: Reza Zarrab'ın jetini kim uçuruyor?

Birgün yazarı Bahadır Özgür, Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları ve kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ın el konulan jetinin akıbetini yazdı.

Zarrab'ın, muteber “iş insanı” sıfatıyla ortalıkta dolandığı günlerde, Ebru Gündeş’e Bombardier Challenger 300 tipi özel jet aldığını hatırlatan Özgür, “Bugün SBK’nın jetinde olduğu gibi, o jet üzerinde de pek çok muamma dolanıyordu. Hâlâ da öyle aslında.” dedi.

Jete 17 Aralık operasyonu ve Zarrab'ın ABD’de itiraflara başlayınca el konulduğunu yazan Özgür, “Peki ne oldu o jete?” diye sordu.

Sarraf’ın TC-RZA kuyruk numaralı jetinin adının en son Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının CEO’su Carlos Ghosn’un 2019 yılında Tokyo’dan firar ettiğinde duyulduğunu ve bu sırada MNG Havacılık’ın işletmesinde olduğunu yazan Özgür, şöyle devam etti: ” El koyulduktan sonra da MNG hangarında duruyordu. MNG 'bizden izinsiz uçurulmuş' açıklamasını yaptı. Devlet el koyduğuna göre jet TMSF’nin olmalıydı. Ancak TMSF de Sarraf’a ait hiçbir şeyin kendilerinin tasarrufunda olmadığını duyurdu.

İşin doğrusu Sarraf jeti, 2012 yılında Halkbank’ın iştiraki olan Halk Finansal Kiralama üzerinden almıştı. 6 milyon doları ödediği, kalan 7 milyon doları hiç ödemediği ortaya çıktı. Türkiye’ye gelse geri vereceklerdi muhtemelen. Haliyle jet, bir kamu malı.

En son 30 Aralık 2019 günü saat 7:37’de Beyrut’tan kalkmış, 9:47’de İstanbul’a inmiş. Ghosn’u bırakıp gelmiş yani. MNG’nin skandaldan sonra uçağı bir daha kullanmadığı görünüyor. Tabi Venezuela ile altın ticaretinde adının geçtiğini hatırlatalım. Bir hayalet gibi yok olmuş sanki.

Elbette buharlaşmadı; adı değişti, üzerindeki desenler silindi, yenilenmiş kimliğiyle dünyanın dört bir yanına uçup duruyor şimdi. Son uçuş da 2 Aralık günü Antalya-Valencia arasında yapıldı. Uçağı işleten şirket Genel Havacılık AŞ. görünüyor. Kuyruk numarası da TC-EAR artık.

Şirket Sülyak ailesine ait ve yönetiminde Ömer ve Ali Sülyak kardeşler bulunuyor. Şirketi kuran baba Nedim Sülyak ise Türkiye’nin ilk özel havacılık girişimini başlatanlardan. Fatih Karagümrük’te doğmuş, ABD’de okumuş, 1978 yılında Chicago’da uçak parçaları satan Tencom’u kurmuş Nedim Sülyak’ın gizemli bir hayatı olduğunu söylemek lazım.

Türkiye adını ilk kez1981’de, ABD’nin ambargo uyguladığı Libya'ya gizlice askeri malzeme satışı için FBI tarafından yürütülen soruşturmada duydu. Dava açıldığında Türkiye’ye gelip bir şirket kurdu. 1983’te Milliyet gazetesine verdiği röportajda, “Tencom tüm dünya tarafından tanınan bir şirkettir. Bir Türk’e ticari güçleri yetmediğinden devleti ve basını kullanıyorlar”diyordu.

Şirkete ve yönetime cezalar kesildi fakat Sülyak ceza almadı."

Özgür, yazısında eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün 2013’te Sülyak ile ilgili yaptığı açıklamalara da yer verdi.

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TIKLAYIN İddia: Reza Zarrab, Aaron Goldsmith olarak ortaya çıktı