Bahadır Han Güngördü: “Günlerim Trabzonspor'u hayal ederek geçiyor”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'un, pilot takımı 1461 Trabzon\'a kiraladığı 22 yaşındaki kaleci Bahadır Han Güngördü, günlerinin Trabzonspor\'u hayal ederek ve çalışarak geçtiğini dile getirirken, \"Her zaman futbolun içerisinde kalarak inanarak ve gerçekten zevk alarak yaşıyorum. İnşallah hedeflediğim Trabzonspor\'da forma giyerim\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden 1461 Trabzon\'a kiralık olarak forma giyen ve Trabzonspor\'un oyuncusu olan 22 yaşındaki kaleci Bahadır Han Güngördü, hedefinin Trabzonspor formasını giymek olduğunu söyledi. 1996 yılında Çorum\'da doğduğunu, futbola Çorum Gençlerbirliği\'nde başladığını ve daha sonra Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Ankara Demirspor ve şimdi de 1461 Trabzon\'da forma giydiğini belirten Bahadır Han, \"Babam hiç bir şekilde üzerimde baskı kurmadı. Ben futbol oynamak istediğimi kendisine söylediğimde sonunda kadar destekleyeceğini söyledi. Ben de hayallerimin peşinden gidip onların yüzünü kara çıkarmadım. Bu konuda aileme bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Trabzon\'da günlerim her daim Trabzonspor\'u hayal ederek, çalışarak, A Takıma kendimi hazırlayarak geçiyor. Her zaman futbolun içerisinde kalarak inanarak ve gerçekten zevk alarak yaşıyorum. İnşallah hedeflediğim Trabzonspor\'da forma giyerim\" diye konuştu.

\"BABAMIN GETİRDİĞİ ELDİVENLER FUTBOL HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ\"

Futbola ilk başladığımda forvet arkasında oynadığını kaydeden Bahadır Han Güngördü, \"Daha sonra babamın bana Almanya\'dan getirdiği bir çift eldiven futbol hayatımı değiştirdi ve o gündür bu gündür kalecilik yapıyorum. O eldivenleri hala saklıyorum ve onlara baktıkça hayatımın dönüm noktasını hatırlıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"KALECİLİK ZOR MESLEK\"

Kaleciliğin çok zor bir meslek olduğunu kaydeden 22 yaşındaki kaleci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Çünkü arkanızda hatalarınızı telafi edebilecek kimse yok. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Hatalar hep olacak ama bu hatalar beni daha da güçlendirecek, tecrübemi artıracak. Şu anda 22 yaşındayım. 1461 Trabzon\'da ki ilk sezonum. Günümüzdeki tecrübeli kalecilere bakarsanız hepsinin mazisinde büyük hatalar vardır. Futbol bir hata oyunudur. Futbol hatalarla güzel bir oyundur. Zaten hata olmazsa nasıl gol olacak ki? Futbolda \'oldum\' terimi yoktur. Her daim çalışmak kendimizi geliştirmek vardır. Ben de geliştirmem gereken yönlerimin farkındayım. Buna örnek verirsek, fiziksel ve mental olarak kendimi üst liglere hazırlamalıyım.\"

\"İLK DEVREYİ PLAY-OFF POTASINDAN KOPMADAN BİTİRMEK İSTİYORUZ\"

1461 Trabzon hakkındaki düşüncelerini aktaran ve ligde kalan maçlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Bahadır Han, \"1461 Trabzon, bir hayat okulu gibi. Futbolu bize meslek olarak gösterip, mesleğimizde gelişmemiz sağlanıyor. İnanıyorum ki aramızdan daha üst liglere gidecek arkadaşlarımız var. Çok çalışkan bir oyuncu grubumuz var. İnşallah hedeflediğimiz yerlere geleceğiz. Zor bir fikstüre giriyoruz. Bu maçlarımızı en az kayıpla geçerek Play-Off potasından kopmayarak ilk devreyi bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda daha iyi hazırlanıp, daha çok çalışıp sezonun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

