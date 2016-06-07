Bahadır Grammeşin davasının 4. duruşması 8 Haziran’da

Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Bahadır Grammeşin’in davası 8 Haziran Çarşamba günü Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 5’i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada bir önceki duruşmada hakkında tutuklama kararı çıkan firari sanık Cemal Diri, yakalanamadığı için 27 Nisan’da yapılan son duruşmaya getirilmemişti.

Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilen üçüncü duruşmada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilmiş, dava 8 Haziran’a ertelenmişti.

Kadıköy’de zihinsel engelliler öğretmenliği yapan 31 yaşındaki Bahadır Grammeşin, 9 Mayıs 2015 tarihinde Nuh Köklü gibi Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu katledilmişti.

Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin davada, Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Davada 4’ü tutuklu 9 sanık yargılanıyor. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay dava kapsamında tutuklu bulunuyor.

11 Şubat’ta görülen ilk duruşmada tüm sanıkların takım elbise giymesi dikkat çekmişti. Erkan Çınar’ın, suçu üstlenmesi için diğer saldırgan Yahya Ataç’a 30 bin TL verip vermediğinin sorulması üzerine katil susarken, Yahya Ataç’ın kendisine suçu üstlenmesi için katil Erkan Çınar’ın para teklif ettiğini aktardığı dilekçe heyete sunulmuştu.

Dört sabıkası bulunan tutuklu sanıklardan Yahya Burak Ataç’ın, mahkeme heyetinin “Sabıkanız var mı” sorusuna, “Hayır” cevabını vermesi de dikkat çekmişti. 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 3. duruşmada Sanık Oğuzhan Çiftçi’nin baro tarafından CMUK gereği atanan avukatı sanığı savunamayacağını belirtip istifa etmişti.