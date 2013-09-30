İstanbul’da taraftar gruplarına karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Amigo Sefa, İbrahim Gümüştekin ve Çarşı Grubu amigolarından Alen Makaryan’ın da bulunduğu 70 kişinin polisiteki sorgusu sürüyor. Gözaltındaki 83 taraftar dün geniş güvenlik önlemi altında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden emniyete getirilen taraftarlardan bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Bizim suçumuz yok. PKK dışarıda taraftarlar içeride” diyerek tepki gösterdi.

Bağlarbaşı’nda öldürülen Tuncay Coşkun tribündeki rant kavgasına kurban gitmiş. Amigo Sefa ve Kıvırcık Cengiz isimli taraftar liderlerinin arasındaki sürtüşmede gerçekleştirilen silahlı saldırıda kurşunlar Coşkun’u bulmuş.

Zanlı gözaltına alındı

Polisin yaptığı soruşturmada geçtiğimiz ağustos ayında işlenen bir cinayet de aydınlatıldı. Cinayetin katil zanlısı bir kişi de dün gözaltına alındı. Bağlarbaşı’nda bulunan Şileliler Derneği önünde Tuncay Coşkun isimli bir taraftar silahla öldürülmüştü. Bu cinayetin trübün liderleri arasındaki rant kavgasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

‘Ders verin’

İddialara göre olay şöyle gelişti: Genç Fenerbahçeliler ile Kıvırcık Cengiz olarak bilinen trübün liderinin adamları arasında sürekli kavgalar yaşanıyordu. İki grup arasındaki kavganın tribüne hakim olma kavgası büyüyünce Genç Fenerbahçeliler lideri Amigo Sefa Kalya adamlarına, “Kıvırcık Cengiz ve adamlarına ders verin” şeklinde talimat verdi.

Dernek önünde vuruldu

Sefa’nın adamlarından olan üç kişi de 13 Ağustos günü bir araç kıraladı. Aralarında biri de bir tabanca temin etti. Daha sonra Kıvırcık Cengiz ve adamlarının sürekli uğrak yeri olan Şileliler Derneği’ne gittiler. Silahlı kişi burada çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Derneğin önünde bulunan Tuncay Coşkun da vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gözaltına alınanların, amaçlarının gözdağı vermek olduğu, öldürmek kastıyla ateş etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

‘Aziz Yıldırım nerede!’

Genç Fenerbahçeliler tribün grubu lideri Sefa Kalya da sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi. Kalya, “Aziz Yıldırım nerede” diye bağırdı. Başka bir taraftar da “Biz taraftarız, terörist değiliz” dedi. Bir zanlının kartal pençesi, diğerinin de parmaklarıyla bozkurt işareti yapması da dikkat çekti. Ultraaslan lideri Muzaffer Şirin’in de aralarında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Kıvırcık Cengiz ve Sefa Kalya’nın bulunduğu kişilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.