Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü: Öğrenciler hafif zekâ geriliğine sahip!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde okuma yazma bilmeyen 523 ve okuma güçlüğü çeken 1104 öğrenci için Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, "Mevsimlik tarım işçiliği yapan, hafif zeka geriliği olan ve sonradan okula kazandırılan öğrenciler" dedi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü velilerin "Çocuğumuz 7. sınıfa gidiyor okuma yazma bilmiyor" şikayeti üzerine 95 ilköğretim ve liseden rapor istedi. Raporda 3 ile 8. sınıf aralığında 523 öğrencinin okuma yazma bilmediği, 1104 öğrencinin okuma yazma güçlüğü çektiği ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 3-8. sınıf aralığında okuma yazma bilmeyen 523 ve okuma güçlüğü çeken 1104 öğrenci olduğunu yazdık. Bu öğrencilerin kimler olduğunu Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Sevgili açıkladı: "Mevsimlik tarım işçiliği yapan, hafif zeka geriliği olan ve sonradan okula kazandırılan öğrenciler." Sevgili, bu öğrencilere özel dersler verip yıl sonuna kadar yetiştireceklerini söyleyerek "Mezun olup da okuma yazma bilmeyen öğrencimiz kalmayacak" dedi.

Hesabı öğretmenden soracağız

Bağlar ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, öğrencilerin akranlarına yetişmelerini sağlamak için destek odalan kurup rehber öğretmenlerle özel eğitileceklerini söyledi. Sevgili, "Çocuklara ilgi göstermeleri için öğretmenlerimiz ev ziyaretleri yapacak. Hedef birinci sınıfta öğrencilere okuma yazmayı öğretmek. Birinci sınıfta öğrencisine okuma yazma öğretemeyen öğretmen hakkında idari tedbirler alacağız. Başarısızlığın sebebini öğretmenlerden soracağız."

Abdurrahman Sevgili, ildeki öğrenci sayısının 394 bin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu rakam birçok ilin nü-fusunun genelinden daha fazla. Böyle olunca 1627 öğrencinin okuma yazma güçlüğü çekmesini çok görmüyoruz ama eğitimde büyük sorun olarak kabul ediyoruz. Mevcut durumu gizlemek yerine tedbir alınması noktasına gitmeyi uygun gördük. Okuma yazma bilmeyen veya güçlüğü çeken öğrencilerimizin büyük bölümünün hafif zeka geriliği olan, tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan, sonradan okula kazandırılan veya okula ilgisi olmayan öğrenciler olduğunu belirledik. Bu durumun Bağlar'a has olmadığı, Türkiye'nin diğer ilçelerinde araştırma yapılması halinde ortaya çıkacaktır."

Okuma yazma güçlüğü çekiyorlar

İlk veriler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden geldi. Buna göre 8. Sınıf yani ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler de dahil 523 çocuğun okuma yazma bilmediği belirlendi. Aynı ilçede bin 104 öğrencinin ciddi okuma yazma güçlüğü çektiği tespit edildi.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) bir süre önce açıklanan sonuçları; dünya eğitim standartlarına göre ilkokul 2. sınıfta edinilmesi gereken, 'okuduğunu anlama' becerisinin Türkiye'de çok kötü durumda olduğunu ve 15 yaşındaki her 5 gençten birinin yani yüzde 21.6'sının okuduğunu anlamadığını ortaya çıkardı.

Ülkemizde halen ortalama 8. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki 1 milyon 266 bin 638 öğrenciden 265 bini PISA sonuçlarına göre okuduğunu anlamıyor. PISA'da öğrencilerin 'okuduğunu anlamadığı' vurgulanırken, aslında ciddi oranda 'okuyamadığı' da ortaya çıkmaya başladı.

PISA'daki bu veri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve 2. dönem tüm okullara, "Okuma-Yazma Bilmeyen Öğrenci Tespit Formu" dağıtıldı. Her öğrenci için ayrı ayrı doldurulması istenen form, 2. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencileri kapsıyor. 1. sınıflar öğrencileri ise hariç tutuldu. Sözkonusu çalışmada öğrencilerin, kelime ve hece yazma okuma becerileri tek tek ölçüleceği belirtildi.

İlk veriler Bağlar'dan geldi

Okuma-yazma bilmeyen öğrencilerle ilgili ikinci dönem başında Türkiye genelinde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları Diyarbakır'daki Bağlar ilçesinden çıktı. Buna göre yaklaşık 87 bin öğrencinin bulunduğu Bağlar'da, 2 ve 8. sınıf aralığında tam 523 öğrenci okuma-yazma bilmiyor. İlçedeki, 1104 öğrenci ise okuma-yazma güçlüğü çekiyor. Bu sonuçlar üzerine okullarda acil durum ilan edilerek imkanlar dahilinde, 'Acil Destek Odası' oluşturulması kararı alındı.

'Korkunç bir tezat'

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir:

"Türkiye genelinde farklı nedenleri olsa da bu bölgede sorunun ekonomik temelli olduğunu düşünüyorum. Yoksul insanların yaşadığı, çocukların aile bütçesine katkı sağlamak zorunda olduğu bir yer. Ailelerin çoğu mevsimlik işçi. Bölgede yoğun bir öğrenci devamsızlığı var. Yine de bu rakamlar düşündürücü. Bir yandan okullara tablet dağıtılırken diğer yandan çocukların hala okumayı okumayı sökememesi korkunç bir tezattır. 8.sınıfta hala okuma yazma bilmeyen öğrenci varsa bu Türkiye'nin ayıbıdır.

Diyarbakır Bağlar İlçesi'ndeki öğrencilerin durumu şöyle:

Sınıfı okuma yazma bilmeyen öğrenci

3. Sınıf 85

4.Sınıf 110

5.Sınıf 170

6.Sınıf 89

7.Sınıf 47

8.Sınıf 22

9.Sınıf 0

Toplam 523

Okuma yazama güçlüğü çeken öğrenci



3. Sınıf 191

4.Sınıf 201

5.Sınıf 234

6.Sınıf 201

7.Sınıf 162

8.Sınıf 88

9.Sınıf 27(Lise 1. sınıf)

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