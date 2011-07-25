-BAĞLANTI KURULMASIN DİYE RANDEVU VERMEDİK TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, futbolda şike operasyonu doğrultusunda TFF'nin alacağı karara ilişkin, "ortaya çıkacak karar, siyasetin etki altında alınacak bir karar olmayacak. Siyasi bir bağlantı kurulmasın diye biz bu süre zarfında TFF'nin tebrik ziyareti noktasında bile kendilerine randevu vermedik" dedi. Kılıç, Trabzon'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın açılışının görkemli bir törenle gerçekleştirdiğini ifade ederek, ''Oyunların 11'incisi Trabzon'da düzenlendi. Bu zamana kadar yapılan EYOF oyunları içinde en görkemli, en şaşalı, en fazla ses getiren organizasyon olmaya hak kazandı'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere organizasyon süresince emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, oyunlara katılanların 30 Temmuz'dan itibaren çok iyi intibalarla Trabzon'un, Karadeniz'in, Türkiye'nin sevgi ve hoşgörü harmanıyla ülkelerine uğurlanacağını söyledi. Olimpik oyunlardan Trabzon'un çok önemli kazanımlar elde edeceğini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hiç kuşku yok ki 49 ülkeden katılan sporcu ve teknik heyetin varlığı yapılan canlı yayınlar, ulusal ve uluslararası yayınlarda Trabzon'a yönelik reklam tanıtım ataklarının, Trabzon kültürüne, Trabzon tarihine, Trabzon turizmine ve Trabzon'daki dinamik spor hayatına çok çok büyük katkıları olacak. Trabzon, ekonomisiyle kalkınma hamleleriyle turizmiyle EYOF'un faydalarını önümüzdeki yıllarda da sürekli artan bir şekilde görmeye devam edecek.'' Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları vesilesiyle Trabzon'a olimpik yüzme havuzundan 7 bin 500 kişilik kapalı spor salonuna, jimnastik tesislerinden atletizm salonlarına kadar çok sayıda tesis yapıldığını vurgulayan Kılıç, ''İlimize kazandırılan tesislerin toplam maliyeti toplam 450 milyon liradır. Organizasyon, konaklama, yeme içme giderleriyle oyunların Trabzon'daki maliyeti 510 milyon liradır. Bu değer, Trabzon halkına emanet edilecek. Trabzon'un gençleri bu değerler üzerinden geleceğin şampiyonları olarak yetişme imkanını yakalayacak'' diye konuştu. Bakan Kılıç, konaklama imkanını karşılamak amacıyla Trabzon'a 2 bin 854 kişilik yurt kazandırdıklarını, yurtların bir ve 3 kişilik odalar şeklinde dizayn edildiğini ve bu yurtların tamamının Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) önümüzdeki on yıllar boyunca yatak kapasitesini karşılayacağını belirtti. -''TESİSLERİN YOĞUN VE ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMASI LAZIM''- Trabzon halkından ve spor camiasından çok temel bir beklentisinin olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle devam etti: ''Bütün bu tesislerin Trabzon halkı, Trabzonlu öğrenciler ve Trabzonlu gençler tarafından çok yoğun ve etkili bir şekilde kullanılması lazım. Benim anlam veremediğim bir tabela vardır. 'Lütfen çimlere basmayınız.'' Yapılan tesisler kullanmak içindir. Yapılan tesisler yararlanmak ve faydalanmak içindir. Yapılan tesisler kullana kullana aşındırmak içindir. Trabzon'a olimpik yüzme havuzu yaptığımız halde Trabzon'dan şampiyon yüzücüler, Trabzon'a atletizm sahası yaptığımız halde Trabzon'dan şampiyon atletler çıkmayacaksa yapılan bu tesisler amacına ulaşmadı ya da ulaşmayacaktır. Beklentimiz tam aksinedir. Bu tesisler kullanılacak ve eskiyecektir. Eskidikçe yenileyeceğiz. Bütün bu üniteler, Trabzon'a açık olacaktır. Bu tesislerden yeni şampiyonlar, büyük sporcular yetişmesini bekliyoruz.'' -TRABZONSPOR'A 6 MİLYON LİRA KAYNAK- Açılış seronomisinin Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıç, ''Hüseyin Avni Aker'in hep alışık olduğu 61. dakika şovlarının en görkemlisini dün akşam Hüseyin Avni Aker stadyumu'nda gerçekleştirdik ve buna tanıklık ettik'' dedi. Stadyumun 2011-2012 futbol sezonuna hazır hale getirilmesine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Kılıç, Trabzonspor yönetimine, bir milyon lira nakit kaynak transferi yaptıklarını söyledi. Açılış seronomisi öncesinde Trabzon'a gelmeden önce 2 milyon liranın daha Trabzonspor yönetimine intikal ettirildiğini bildiren Kılıç, Avni Aker Stadyumu'nu uluslararası müsabakalara ve süper lig maçlarına cevap verebilecek kaliteye kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Trabzonspor'a bu anlamda aktarılacak kaynağın 6 milyon lira olduğunu ifade eden Kılıç, ''Bu demektir ki önümüzdeki dönemde peyder pey 3 milyon lirayı daha Sayın Başbakanımızın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından Trabzonspor'a aktarmış olacağız'' şeklinde konuştu. -AKYAZI PROJESİ- Bakan Kılıç, Akyazı Projesi ile ilgili bir soru üzerine Başbakan Erdoğan 'ın Akyazı konusundaki kararlılığını çok net ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar Akyazı konusunda kat ettiğimiz yoldan geri dönecek değiliz. Maalesef, Trabzon'a bir sivil toplum örgütünün projenin durdurulması yönünde idare mahkemesine bir talebi oldu. İdare mahkemesinden de yürütmenin durdurulması konusunda karar çıktı. Bu noktada itirazların ortadan kaldırılmasına yönelik Trabzon'da sivil toplum inisiyatiflerinin de destek sağlaması gerekir. Akyazı projesinin arkasındayız, arkasında da değiliz önündeyiz. Biz bu işin yapılmasını arzu ediyoruz. Trabzon halkını ve sivil toplum örgütlerini de sayın Başbakanımız ve hükümetimiz Akyazı projesi konusundaki adımlarına destek verir şekilde yanımızda görmeyi çok arzu ediyoruz. Bütün bu tesislerin tacı Akyazı Projesi olacak. Yürütmeyi durdurmayla ilgili bir talebin Trabzon'dan gelmesi bizi çok şaşırttı ve üzdü. Tüm kamusal imkanları seferber ederek, durmaksızın bu projeyi tamamlamayı arzu ediyorduk.'' Kılıç, bugüne kadar EYOF ve Akyazı projesinden dolayı verdiği destek ve katkılardan dolayı eski bakan Faruk Nafız Özak'a da teşekkür etti. Branşlar halinde bu salonların tamamının Milli Eğitim Bakanlığının kullanımında olacağını da kaydeden Kılıç, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı entegre çalışmalar yürütecek'' dedi. Öğrencilerin tesislerden yararlanması için turnuvalar düzenlenebileceğini ya da beden eğitimi saatlerinin bu salonlarda gerçekleştirilebileceğini dile getiren Kılıç, ''Bir ülke düşünün ki 3 tarafı denizlerle çevrili, ama çocukları yüzme bilmeyen... Bir ülke düşünün nüfusunun 40 milyonu 30 yaşın altında ama atlet yetiştirmekte, belli branşlar dışına çıkmakta büyük güçler çeken... Ama artık bunları bu ülkenin yaşamaması lazım.'' -FUTBOLDA ŞİKE OPERASYONU- Futbolda şike operasyonların ile ilgili bir başka soru üzerine Bakan Kılıç, yürütülen operasyonun adının ''futbolda şike operasyonu' olduğunu vurgulayarak, ''Kulüpleri doğrudan isimlendirme bazında ilişkilendirmeksizin ele almak lazım. Burada Cumhuriyet'in savcıları demokratik hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını yürürlükte tutmak amacıyla kendilerine gelen ihbarlar üzerine işlemler süreci başlattılar. O nedenle futbolda şike operasyonu siyasi değil hukuki bir süreç olarak devam ettirilmektedir'' diye konuştu. Türkiye'de adalete, yargıya, kurumlara herkesin güvenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti: ''Burada bizim bu süreci şu ya da bu şekilde siyasi kararlarla etkilemek, şekillendirmek ya da yönetmek gibi bir hakkımız da yok, yetkimiz de. Böyle bir şeyin içerisine de girmeyi asla arzu etmeyiz. Yapılan yayınlarda camiaların incitilmemesine de özen gösterilmesi lazım. Çünkü bir konu hukuka intikal etmişse, bir konuyla ilgili karar alma mekanizmalarına, karar alma süreçlerine, bütün evraklar, bütün dokümanlar intikal ettirilmiş ise artık o andan itibaren herkesin kurumlara güven duyması lazım.'' -''TEBRİK ZİYARETİ İÇİN BİLE TFF'YE RANDEVU VERMEDİK'' Bütün takımların yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Motivasyon kaybı yaşamadan tüm takımların yeni sezon hazırlıklarına devam etmesi lazım. Ortaya çıkacak karar, siyasetin etki altında alınacak bir karar olmayacak. Siyasi bir bağlantı kurulmasın diye biz bu süre zarfında TFF'nin tebrik ziyareti noktasında bile kendilerine randevu vermedik ki onlar da şu an yoğun ve kritik bir sürecin içerisindeler, siyasetle verecekleri kararın hiçbir alakası yok. TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir organik, hiyeraşik bir bağ söz konusu değil. Dolayısıyla verdikleri kararı ne onama ne de bozma makamıyız. Ne de şu yönde karar alın ya da almayın deme noktasında etkileme makamıyız. O nedenle bir taraftan bağımsız yargı diğer taraftan da TFF kararlarını ortaya koyduğu andan itibaren ne olacağını, biz de sizlerle beraber görmüş olacağız.'' -TRABZONSPOR-BENFİCA MAÇI- Bakan Suat Kılıç, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçında oynayacağı Benfica maçı ile ilgili olarak da ''Türk takımlarının futbol, voleybol, basketbol ve diğer tüm branşlarda, hepsinin taraftar olarak arkasındayız. Elbette ki gönlümüzden geçen Trabzonspor'un Benfica'yı geçmesi, bu engeli aşması. Zor bir maç olacak ama Trabzonspor'un deneyimi, tecrübesi, kalitesi, oyuncu yapısı Benfica engelini aşmasına yetecek düzeydedir. Trabzonspor'un mazisine bakıldığında nice devleri devirdiği herkesin malumu. Dolayısıyla bu maçta benim favorim Trabzonspor'' dedi.