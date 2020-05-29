Bağlamsız Trump tweetleri zincirinde son halka: ÇİN!

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Sosyal medyayı en etkin kullanan liderlerden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Dün yaptığı açıklamada "Yarın Çin konusunda ne yapacağımızı açıklayacağız ve Çin'den memnun değiliz" diyen Trump'ın yalnızca "ÇİN!" yazdığı mesajının bağlamı gizliliğini korurken, paylaşımın ABD'den sınır dışı edilmesi gündeme gelen Çinli öğrencilerle ilgili olduğu iddia edildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde ABD ile Çin ilişkileri gerilirken, Trump Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ü ısrarla 'Çin Virüsü' olarak adlandırmıştı.

Geçen günlerde Çin Parlamentosu da, dünyanın önemli finans merkezlerinden Hong Kong'un siyasi bağımsızlığını büyük oranda ortadan kaldıracağını ifade edilen ulusal güvenlik yasasını büyük çoğunlukla onaylamıştı.

Bunun sonrasında Trump hükûmetinin, Hong Kong'un bağımsızlığına karşı çıkan yasaya misilleme olarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantılı okullara gidip yüksek öğrenim için ABD'ye gelmiş 3 bin Çinli öğrencinin vizelerini iptal etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Daily Mail'in haberine göre, dün yaptığı açıklamada "Yarın Çin konusunda ne yapacağımızı açıklayacağız ve Çin'den memnun değiliz" diyen Trump'ın bugün açıklanan programında basın toplantısı gözükmezken, "ÇİN!" tweetinin bu yaşananlarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı'nın bugünkü programında, saat 16.00'da Beyaz Saray muhabirlerinden gelen soruları yanıtlamayı seçebileceği 'endüstri yöneticileriyle' yuvarlak masa toplantısı bulunuyor.

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