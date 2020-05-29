Trump, Twitter üzerinden Twitter'ı eleştirmeye devam ediyor: Kongre harekete geçene kadar denetleneceksiniz

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki atışma sürüyor. Donald Trump, Twitter'ın bu sabah yaptığı bir paylaşımı "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle bayraklamasının ardından bir kez daha sosyal medya devini hedef alan bir açıklamada bulundu.

Bir kez daha Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Twitter'ı eleştiren Trump, Kongre'ye bir kez daha 1996 İletişim Kuralı Yasası'nın 230. Bölümü'nü yürürlükten çıkarması için çağrıda bulundu. Bahsi geçen bölüm, sosyal medya ve internet şirketlerine kullanıcılarının paylaşımları sebebiyle dava açılmasını önlüyor.

Trump, "Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin yalanları ve propagandası hakkında hiçbir şey yapmıyor. Cumhuriyetçileri, Muhafazakarları ve ABD Başkanı'nı hedef aldılar. Kongre, 230. Bölüm'ü feshetmeli. O zamana kadar denetlenecekler!" yazdı.

Trump dün sosyal medya şirketlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesinin önünü açan bir kararnameye imza atmıştı.

Trump bu sabah yaptığı paylaşımda, "Bazı SERSERİLER George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Zorluk çekerlerse durumu kontrol altına alacağız. Ancak yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar" yazmıştı. Bu paylaşım "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle bayraklandı.