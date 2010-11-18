-BAĞIŞ:TEHDİTLE KİMSE BİRŞEY ELDE EDEMEZ ATİNA (A.A)- 18.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Limanların açılmasına'' ilişkin olarak, ''Türkiye'ye baskı uygulamak, tehdit etmekle kimse birşey elde edemez'' dedi. Bakan Bağış, Atina'da yayımlanan ''Ta Nea'' gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, AB Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu ve Kıbrıs meselesine değindi. Bağış, ''Sorunları fırsatlara dönüştürebiliriz. Teknik konularla uğraşan gruplarımızın olması önemli fakat sorunların yüzde 99'u, Türkiye'nin AB üyesi olacağı gün çözümlenir'' ifadesini kullandı. ''Atatürk ile Venizelos döneminden bu yana ilk kez iki ülkede birbirini anlayan ve birbirine saygısı olan liderlerin bulunduğunu'' vurgulayan Bağış, ''Daha önce, ya varlıkları eşzamanlı değildi ya da gerekli halk desteğine sahip değillerdi. Tango iki kişi içindir. Şimdi sayı iki ve zaten dans ediyoruz'' açıklamasında bulundu. Bakan Bağış, ''Sorunların çözümlenmesi durumunda Ege ile Doğu Akdeniz'in, ilgili tüm ülkeler için bir turizm ve gelir cenneti olabileceğine'' ilişkin inancını da ifade etti. AB Komisyonu'nun geçen hafta açıklanan İlerleme Raporuna ilişkin de yorumu alınan Bağış, ''Raporların o kadar da önemli olmadığını'' belirterek, ''Elbette bir ülkenin röntgenidir fakat tam bir fikir edinmek için öncekilerle karşılaştırılmalı'' ifadesini kullandı. ''Türkiye'nin bir dizi AB üyesi ülkeyle kıyaslanması durumunda birçok açıdan daha iyi olduğunun ortaya çıkacağı'' görüşünü dile getiren Bakan Bağış, şunları belirtti: ''Örneğin insan hakları alanında Romanları sınır dışı eden ülkelerden çok daha iyiyiz. Kısa bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaçlarını karşılamamasından dolayı onlardan özür dilemişti. Öte yandan, ekonomi alanında da kalkınma oranımız çok yüksek. Yılın ilk altı ayında yüzde 11 oldu. Bu da birçok Avrupa ülkesinin oranından daha yüksek.'' ''Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması'' konusuna da sorular üzerine değinen Bağış, ''Konu üzerinde çalışıldığını'' kaydetti. ''Limanların açılmasına'' ilişkin soru üzerine Bağış, ''Türkiye'ye baskı uygulamak, tehdit etmekle kimse birşey elde edemez. Türkiye'ye AB yoluyla baskı uygulanması yanlıştır'' açıklamasında bulundu. Bağış, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin yıllardır geçici bir çözüm yönünde birçok alternatif düşüncesi oldu. Bunu da 2004 yılında, AB Konseyi Kıbrıslı Türklerin tecridine son verileceğini, başka bir ifadeyle Tayvan gibi, tanınmadan ticaret yapabileceğini söylediği için yaptık. Kararı sadece bir AB üyesi ülke uyguladı. Kıbrıslı Rumlar günlük düzeyde Kuzey Kıbrıs'a gidip geliyor. Fakat diğerlerine bunu yapma izni vermiyorlar.'' ''NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Avrupa güvenlik ve savunma konularında Türkiye ile özel bir ilişki şekillendirmek amacıyla gündeme getirdiği öneri paketi hakkında'' da görüşü alınan Bakan Bağış, ''Önce Kore'de daha yakın bir zamanda ise Bosna, Lübnan, Afganistan, Kosova ve dünyanın başka yerlerinde NATO üyesi olarak hayatlarımızı feda ettik. Avrupa değerleri için ölmeye layıksak bu değerleri paylaşmak ve AB'nin savunma konularına ilişkin kararlarda yer almak için neden layık değiliz? Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahibiz, her savunma planında birlikteyiz, fakat karar masasında bulunmuyoruz'' ifadesini kullandı.