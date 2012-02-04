-Bağış'tan sosyal sorumluluk projesine destek ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, çocuklar için yürütülen el yıkama ve hijyen kampanyası "Ellerinize Sağlık" adlı projeyi önemsediğini belirterek, "Projenin okullarda yaygınlaştırılabileceğine inanıyorum" dedi. Bağış, "Ellerinize Sağlık" adlı kampanyaya destek verdiğini söyledi. "Bu kampanyayı ben de çok önemsiyorum. Çocuklarımızın sağlıklı olması için çok anlamlı, çok sağlıklı, çok hijyenik bir proje" diye konuşan Bağış, "Ağaç yaşken eğilir" sözünü hatırlatarak, projenin okullarda yaygınlaştırılabileceğini belirtti. Bağış, "Türkiye'nin AB standartlarına gelmesi benim sorumluluk alanımsa, çocuklarımızın hijyenik standartlara kavuşması da beni ilgilendiriyor diye düşündüm" diyerek, özetle şöyle konuştu: "Aynı şekilde diş fırçalamak, ellerin düzenli yıkanması, üzerimizdeki kıyafetlerin hijyenik olmasına önem vermemiz, yediğimiz gıdalardaki standartları önemsememiz, dışarıda kontrol edilmeden yapılan veya sunulan ürünlerden imtina etmemiz, bunların hepsi birer alışkanlık ve aynı zamanda AB'nin de kuralları. Sadece ellerimizi değil, aynı zamanda tükettiğimiz gıdaların standartlarını, temizliğini, sağlıklı olmasını çok önemsemeliyiz. Türkiye'de de aslında bütün bunları gerçekleştiriyoruz. Son iki yıl içerisinde Tarım Bakanımız Mehdi Eker ile birlikte 18 milyonun üzerinde hayvanın küpelenmesine vesile olduk AB projeleriyle. O da tükettiğimiz etin nerede beslendiğine kadar, o hayvanın hangi bölgelerde yaşadığına kadar markette aldığımız etin üzerindeki barkodlardan görebiliyoruz." Bağış, kendisinin de bir baba olduğu hatırlatılıp, evde çocukların hijyen konusundaki tutumları sorulduğunda, "O konuda anneleri daha titiz tabii çocuklar üzerinde. Ellerin düzenli bir şekilde ve sık sık yıkanması konusunda çok şükür çocuklarımız da bizi hiç üzmüyor. İşin önemini anladıkları zaman, onlar da bunun ne kadar önemli bir alışkanlık olduğunu fark edip, daha biz söylemeden o konuda üzerlerine düşeni yapıyorlar" dedi.