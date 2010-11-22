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Politika

BAĞIŞ'TAN SORU VE ELEŞTİRİLERE YANIT TBMM (A.A)

22 Kasım 2010 22:37

-BAĞIŞ'TAN SORU VE ELEŞTİRİLERE YANIT TBMM (A.A) - 22.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'ye üyelik sürecinde fasılları değil, zihinleri açmanın önemli olduğunu belirterek, ''Eğer açılan fasıl sayısına kendimizi kilitlersek, sırtımızdaki davulun tokmağını Brüksel'deki bir takım yetkililere teslim etmiş oluruz'' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, RTÜK, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile AB Genel Sekreterliğinin 2011 yılı bütçeleri kabul edildi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bütçelerin kabulünden önce AB Genel Sekreterliğinin 2011 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Gümrük Birliği'ni iyi değerlendirmek için rakamlara bakmak gerektiğini ifade eden Bağış, 1995'te Türkiye'nin ihracatı 21,7 milyar lira iken, 2008'de 105,2 milyara çıktığını belirtti. Bağış, 1995'te 57,3 milyar lira olan dış ticaret hacminin, 2008'de 268,7 milyara ulaştığını kaydetti.  Bağış, Türkiye'nin kapanarak değil, açılarak daha büyük bir ekonomi olduğunun altını çizerek, Gümrük Birliği'nin ekonomi üzerinde çok önemli katkıları olduğunu söyledi. Rekabet faslının açılmaması için bir nedenin bulunmadığını dile getiren Bağış, ancak siyasi engellerin bugüne kadar önlerine çıktığı gibi bundan sonra da olabileceğini anlattı. Bir milletvekilinin ''Malum ülkeleri niye saymıyorsunuz?'' sorusuna Bağış, ''Malum ülkeler; bazı fasıllarda Almanya, bazı fasıllarda Fransa, bazı fasıllarda Avusturya, bazı fasıllarda Kıbrıs'ın arkasına saklanan başka ülkeler, bazıları Kıbrıs Rum Yönetimi... AB üyesi ülkeler içerisinde Türkiye'nin tam üyelik hedefini destekleyenlerin sayısı, desteklemeyenlerden çok daha fazladır. Dostlarımızın sayısı, bizim üyelik beklentimize, arzumuza endişeyle, şüpheyle yaklaşanlardan çok daha fazladır. Onun için çok da moralimizi bozmamalıyız'' karşılığını verdi.  Bağış, siyasi engeller çıkıyor diye fasıllar üzerinde çalışmaları durdurmadıklarını bildirdi. -''HER ŞEYE 'EVET' DEMİYORUZ''- Türkiye'nin AB sürecinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için üzerine düşeni yaptığına işaret eden Bağış, şöyle konuştu: ''AB sürecinde önemli olan fasılları değil, zihinleri açmaktır. Eğer açılan fasıl sayısına kendimizi kilitlersek, sırtımızdaki davulun tokmağını Brüksel'deki bir takım yetkililere teslim etmiş oluruz. Davul da tokmak da bizim sırtımızda, elimizde olsun, Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde bu süreci götürelim diyoruz. Önümüze getirilen her şeye 'evet' demiyoruz. Eğer deseydik, biz de diğer bazı üye ülkeler gibi 4 yılda AB sürecini tamamlamış olurduk. Diklenmeden, dik duruyoruz. Bize de farklı farklı öneriler geliyor, birçoğunu reddediyoruz.''

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