T24 LogoT24 Logo
Politika

Bağış'tan MHP'ye: Namazdan sonra Maun duasını da okusalardı

Egemen Bağış MHP'nin Ani Harabeleri'nde namaz kılmasına kızdıracak bir yorum yaptı.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP yönetiminin Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmasının olumlu bir başlangıç olduğunu, ancak onların bu namazın devamında Kur'an-ı Kerim'deki Maun suresini de okumaları gerektiğini söyledi.


Bakan Bağış, MHP lideri Devlet Bahçeli ve bir grup MHP'linin Kars'taki Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine şunları söyledi:


"MHP yönetiminin namaz kılması, dua etmesi olumlu bir gelişme, iyi bir başlangıç. Hazır başlamışken kendilerine tavsiye ederim, Maun suresini de okusunlar. Orada dikkat etmeleri gereken bazı uyarılar var."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24