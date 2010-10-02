Bağış'tan MHP'ye: Namazdan sonra Maun duasını da okusalardı

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP yönetiminin Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmasının olumlu bir başlangıç olduğunu, ancak onların bu namazın devamında Kur'an-ı Kerim'deki Maun suresini de okumaları gerektiğini söyledi.



Bakan Bağış, MHP lideri Devlet Bahçeli ve bir grup MHP'linin Kars'taki Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine şunları söyledi:



"MHP yönetiminin namaz kılması, dua etmesi olumlu bir gelişme, iyi bir başlangıç. Hazır başlamışken kendilerine tavsiye ederim, Maun suresini de okusunlar. Orada dikkat etmeleri gereken bazı uyarılar var."



