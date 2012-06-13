Bağış'tan Hollandalı milletvekiline uyarı: Oğlum bak git!

AB Bakanı Egemen Bağış ile, geçen sene 'karikatür' nedeniyle tartıştığı, Hollandalı milletvekili Madlener arasında bu kez 'kitap' kavgası yaşandı. Bağış kendisine İslam'a hakaret içeren kitap vermek isteyen Madlener'a "Oğlum bak git" şeklinde cevap verdi.

Gerginlik, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Hollandalı ırkçı milletvekili Barry Madlener arasında yaşandı.

Madlaner, geçen yıl Brüksel'de düzenlenen KPK toplantısında Bağış'a islam'a hakaret içeren bir karikatür vermek istemiş ve Bağış'ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

KPK toplantılarındaki provokasyonlarıyla gündeme gelen Madlener, toplantıda Bağış'a bu kez İslam'a hakaret içerikli bir kitabı vermeye çalıştı.

Madlaner'in bu protestosu üzerine söz alan Bağış, "Sayın Madlener her zaman olduğu gibi yine burada bir provokasyon çabasına girdiniz. Türkiye'de son zamanlarda çok sıkça kullanılan, artık dilimize pelesenk olmuş bir deyimle size cevap vereceğim. Vatandaşlarımız 'oğlum bak git' diyor." diye konuştu.

'Yanın Breivik'in yanı'

Avrupa Parlamentosu'nun Başkanı Martin'in geçen sene Madlaner'ı 'ırakçılıkla' suçladığını hatırlatan Bağış, şunları kaydetti:

"Üyesi olduğunuz parlamentonun başkanının sözlerine benim ekleyebileceğim fazla bir şey yok. Ama duyduğum kadarıyla Hollanda'ya, kendi ülkenizin ulusal parlamentosuna geçmeyi düşünüyormuşsunuz. Aslında Norveçli katil Breivik'in yanına gitseniz size daha çok yakışır."