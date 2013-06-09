Bağış: Köpekler istedi diye atlar ölmez

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanların olduğunu belirterek, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” dedi.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Gezi Parkı konusundaki açıklamaları nedeniyle AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'ye tepki gösterdi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Egemen Bağış, Twitter’dan mesaj yayımlayan Füle’yi “popülizm yapmak”la suçladı.

Olayların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirdiğini savunan Bağış, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinin bazı çıkar gruplarına eski rantlarını sağlayamamış olmasının tedirginliği içindeler. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Türkiye büyümeye devam edecek, engelleyemeyecekler.”

Gezi Parkı’nı ziyaret eden Stefan Füle, katıldığı konferansta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra Twitter’a açıklamada bulunmuştu.

Füle, mesajında “Saygı ve diyalog isteyenlere İstanbul'daki konferansta, el uzatma fırsatının kaçmış olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.