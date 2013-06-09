T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağış: Köpekler istedi diye atlar ölmez

Egemen Bağış: Türk ekonomisinin bazı çıkar gruplarına eski rantlarını sağlayamamış olmasının tedirginliği içindeler. Köpekler istedi diye atlar ölmez

09 Haziran 2013 13:04

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanların olduğunu belirterek, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” dedi.
 
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Gezi Parkı konusundaki açıklamaları nedeniyle AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'ye tepki gösterdi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Egemen Bağış, Twitter’dan mesaj yayımlayan Füle’yi “popülizm yapmak”la suçladı.

Olayların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirdiğini savunan Bağış, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinin bazı çıkar gruplarına eski rantlarını sağlayamamış olmasının tedirginliği içindeler. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Türkiye büyümeye devam edecek, engelleyemeyecekler.”

Gezi Parkı’nı ziyaret eden Stefan Füle, katıldığı konferansta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra Twitter’a açıklamada bulunmuştu.

Füle, mesajında “Saygı ve diyalog isteyenlere İstanbul'daki konferansta, el uzatma fırsatının kaçmış olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

egemen bağışgezi parkıtaksimrantsermaye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24