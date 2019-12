-BAĞIŞ'TAN CHP İÇİN İLGİNÇ BENZETME BOLU (A.A) - 30.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış, CHP'yi eleştirdi, "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Çark Partisine dönüşmüştür" dedi. Bolu Abant'ta düzenlenen Abant Platformu'nun açılışına katılan Bağış, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, yıllardır Türkiye'nin anamuhalefet partisinin, milletin vicdanında yargılanıp müebbete mahkum olmuş bir parti olduğunu belirterek, ''Dokunulmazlık da dokunulmazlık deyip duruyordu. Şu anda bu partinin dokunulmazlık zırhına birilerini barındırarak, Meclise girme çabası içerisinde olduğunu görmek, Türkiye'nin önde gelen sosyal demokratlarını yeteri kadar sosyal demokrat görmeyip bugüne kadar sahada siyaset yapmamış kişileri, şimdi sosyal demokrat diye pazarlama çabaları gerçekten düşündürücüdür, komiktir. Milletimizin bu konulara yaklaşımı çok nettir, milletin karnı toktur. Bu tür tünellerle onların çılgın projesi de 'Tünel Ergenekon' olsa gerek'' dedi. Muhalefetin, iktidarın çevre, turizm, ekonomik kalkınma, eğitime yönelik projelerini duydukları an çelişki içerisine girdiklerini ifade eden Bağış, şöyle konuştu: ''Bir yandan diyorlar ki 'bu saçma olmaz', öte yandan da diyorlar ki 'ama bu bizim projemiz'. Kendi iddiaları çelişkilerle dolu. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Çark Partisine dönüşmüştür. Her attığı adımdan ertesi gün geri dönmeye başlıyor. Bir gün tutuyor 'genel af', ertesi gün 'yok olmuyormuş' diyor. Bir gün 'başörtüsüne özgürlük', ertesi gün 'olmuyormuş' diyor, 'arkadaşlarla değerlendirdik kamusal alanda olamıyormuş' diyor. Bir gün tutuyor farklı bir yaklaşım sergiliyor ertesi gün 'onu yanlış belirtmişiz' diyor. Her konuda bir çark etme dönemi içerisine girdiler. Artık yürüyen merdivenlerde bile ters yola girmeye başladılar. Kendi seçim bölgesinin en önemli ilçesi olan Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bir zihniyetin, oy kullanmayı beceremeyen birinin demokrasiye sahip çıkmasını beklemek zaten doğru olmaz. Onların çılgın projeleri ancak böyle tüneller olur, karanlık dehlizlerle karanlık odakların paravanı olmak olur.'' -''TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI VAR'' Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Bağış, ''Mümtaz Türköne yeni anayasayı 'Çılgın proje' olarak değerlendirdi. Biz bunu başından beri söylüyoruz Türkiye'ye yeni bir anayasa gerekiyor. Bugünkü Anayasa 80 darbesinden sonra askeri zihniyetle yazınmış, askeri ruh taşıyan bir anayasayadır. 117 kez değişmiş olmasına rağmen hala bir yamalı bohça olmanın dışında o askeri ruhu taşıdığı için askeri demokrasiye imkan vermektedir. Ama bu millet demokrasinin ileri standardına layıktır. Kısa, öz, katılımcı, kapsayıcı, kucaklayıcı anayasaya kavuşma vaktimiz gelmiştir'' dedi. Anayasaların ilaç prospektüsü gibi her türlü detayı barındırmaması, kısa öz olması gerektiğini, detayların ise kanunlar ve yönetmeliklerde ortaya koyulması gerektiğini vurgulayan Bağış, ''Artık dünyaya çok önemli bazı demokrasilerin anayasasız faaliyet gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Oralarda sistem çalışıyor. Çünkü toplumsal kültür var. Toplumun çizgileri var. Kimsenin kimseyle uğraşmadığı, kimsenin kimsenin yediğiyle içtiğiyle uğraşmadığı, kılık kıyafetleriyle uğraşmadığı, okuduğu kitaplarla uğraşmadığı herkesin özgürcü yaşaya bildiği, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği değiştirmeye kalkmadığı, birbirine saygı duyduğu Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz ben bunu başaracak potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum'' diye konuştu. -''KARDEŞÇE YAŞAMAYA İHTİYAÇ VAR''- Egemen Bağış, birçok ilkin kendi dönemlerinde yaşama geçirildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mustafa Kemal'den sonra ilk defa cemevine giden bir cumhurbaşkanı gördük. İlk defa Cumhuriyet tarihinde Alevi vatandaşlarıyla aynı sofrada iftar yapıp onların dertleriyle dertlenen bir başbakan gördük. İlk defa ders kitaplarında Alevilerle ilgili bilgilerin yer aldığını gördük. İlk defa Roman vatandaşlarıyla kucaklaşan bir başbakan gördük. İlk defa Alevi vatandaşların sorunlarını çözen devlet anlayışı gördük. Türkiye'de farklı inanç gruplarının farklı konularda işbirliği yaptığını gördük. Bir şehit cenazesine katıldım. İlk defa kilisedeki cenazeye katıldım. Ermeni vatandaşın cenazesine gittiğimde nasıl bir ortamla karşılaşacağımı ben de bilmiyordum. Acılı babaya sarıldığım zaman duyduğum iki kelime beni çok duygulandırdı. 'Vatan sağ olsun sayın bakanım' dedi ölen gencimizin babası. İşte bu gösteriyor ki bu ülkenin ırkçılığa ihtiyacı yok. Bu ülkenin kafatasçılığına ihtiyacı yok. Bu ülkenin milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kardeşçe yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkenin sorunlarıyla yüzleşip onları teker teker çözmeye ihtiyacı var. Bunu çözecek irade bizde var. Milli iradeye hep beraber saygı duymalıyız. Milletin terazisi hiçbir zaman şaşmamıştır. 12 Haziran'da da şaşmayacaktır.'' -''TÜRKİYE'YE YAKIŞIR BİR SENDİKA YASASINI HEP BERABER YAZALIM''- Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşmasının zamanının geldiğini kaydeden Bakan Bağış, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bütün işçilerimizin Avrupa standartlarında haklara, özgürlüklere sahip olmasını sağlayacak ama aynı zamanda Avrupa standartlarındaki gibi bir takım koruma mekanizmaları gibi işverenin de güvencesini sağlayacak yapılanmayı hep beraber sağlamalıyız. Ben buradan işveren sendikalarımıza ve işçi sendikalarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. 1 Mayıs hepimiz için bir olgunluk, bir önümüzü görme günü olsun. 12 Haziran'dan sonra Türkiye'ye yakışır bir sendika yasasını hep beraber yazalım. Almanya'daki, Fransa'daki, Belçika'daki, Hollanda'daki ve Amerika'daki işçinin hakları ve özgürlükleri neyse bunların hepsini masaya yatırılalım, onlardan da ilham alarak Türkiye'ye yakışır, artık televizyon kanalı işleten, otel işleten sendikalar yerine, gerçekten işçinin hakkını koruyan sendikalara kavuştuğumuz günleri hep beraber yakalayalım. Ama aynı zamanda işverenlerimizin de bir takım endişeleri varsa onları da masaya yatıralım. İşçi ve işveren sendikalarımızın uzlaştığı bir nokta da buluşalım.''