-BAĞIŞ'TAN BAHÇELİ'YE: SEN DE SİYASETİNİ ASKIYA AL İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu ülkenin bir muhalefet lideri, birçok insanın saygı duyduğu, değer verdiği birisine mesajlar gönderiyor. Bu muhalefet lideri 'Sen faaliyetlerini seçime kadar askıya al' diyor. O zaman sen de siyasetini askıya al. Bu yaklaşımla Sayın Bahçeli, CHP'nin bir sonraki genel başkanı olduğunu bence ilan etmiştir'' dedi. Esenler Belediyesinin 2. hizmet yılını tamamlaması dolayısıyla Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Hesap Veriyoruz'' toplantısında konuşan Bağış, 12 Haziran'a az bir süre kaldığını belirterek, halktan alacakları yetkiyle Türkiye'ye yakışır, her bir vatandaşın ''benim'' diyebileceği bir anayasanın hazırlıklarını yapacaklarını söyledi. Bu anayasanın milletin anayasası olacağını bildiren Bağış, şöyle dedi: ''1960'tan bu yana milli iradenin hazırlayabildiği bir anayasa maalesef yapılamadı. Hep darbelerden sonra önümüze konulmuş anayasalara yutkunarak, daha sonra onları farklı yöntemlerle değiştirerek, ama o içerisindeki askeri ruhu bir türlü çıkarmadan kabullenemedik. Darbe zihniyetiyle yazılmış askeri anayasalarda askeri demokrasi olur. Bu millet, 21. yüzyılda en demokratik, en çağdaş, en bütünleyici ve kucaklayıcı anayasaya layıktır. Öyle bir anayasayı inşallah iktidar ve muhalefet birlikte hazırlarız ki bu ülkede hiçbir kimse kendini ötekileştirilmiş hissetmez. Yapabilir miyiz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.'' Türkiye'de artık çok farklı bir noktaya gelindiğini söyleyen Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''TRT Şeş kanalıyla Kürt kardeşlerimizin hassasiyetlerini anladığımız ortaya koyduk. Ders kitaplarında Alevilik ile ilgili hassasiyetlerini anladığımızı ortaya koyduk. Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra ilk defa Cemevine giden bir cumhurbaşkanı gördük. Alevi kardeşlerimizle Muharrem ayı etkinliklerine katılan bir başbakan gördük. Trabzon'da geçen yıl Ağustos ayında, Sümene Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra bir Ortodoks ayini gerçekleşti. Ondan bir ay sonra Türkiye'nin çok farklı coğrafyasında Van'ın Akdamar'ında, tarihi Ermeni Kilise'sinde 112 yıl aradan sonra bir ayin gerçekleşti. Orada da Ermeni kardeşlerimizin çok farklı bir duyguyla bu ülkeye, bu devlete bağlılıklarını gördük. Bunlardan biz çok övgüler aldık. Ancak beni asıl etkileyen Trabzon'da da Van'da da il valilerimiz ve müftülerimiz, misafir olarak dünyanın dört bir yanından gelen din adamlarını ellerinde çiçeklerle karşıladılar. İşte bizim medeniyetimiz budur. Demek ki bizim kültürümüzde yaratılanı yaradandan ötürü sevmek var. '' -''BAHÇELİ, CHP'NİN BİR SONRAKİ GENEL BAŞKANI OLDUĞUNU İLAN ETMİŞTİR''- Bu millete hizmet etmenin kendi işleri olduğunu ifade eden Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, bir yandan da 28 Şubat sürecini yeniden hortlatmak isteyenlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu ülkenin bir muhalefet lideri, birçok insanın saygı duyduğu, değer verdiği birisine mesajlar gönderiyor. Bu muhalefet lideri, 'Sen faaliyetlerini seçime kadar askıya al' diyor. O zaman sen de siyasetini askıya al. Bu yaklaşımla Sayın Bahçeli CHP'nin bir sonraki genel başkanı olduğunu bence ilan etmiştir. Ana muhalefetimizin lideri de aslında ben de 'Özal'ı severdim' demiş. Kemal bey, gözünü seveyim, adama sağlığında çektirmediğiniz kalmadı, bari bırakın huzur içinde rahmetle yad edelim. Bu millet ne Menderes'i unuttu, ne de Özal'ı. Bu millet kendi derdiyle dertleneni hiçbir zaman unutmadı. Bu millet derdine derman arayanları her zaman ödüllendirdi.'' Egemen Bağış, 9 yıldır iktidarda olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Hala hamd olsun bu milletin en büyük teveccühüne sahip, umutlarını temsil eden siyasi partiyiz. Çünkü bu millet biliyor ki bu milletin sorunlarıyla biz yakından ilgileniyoruz. Sabun köpüğü gibi seçim kampanyalarıyla yok 'Ben Özal'ı severdim' gibi cümlelerle insanları kandırabileceklerine inanıyorlarsa gerçekten yanılıyorlar. Bunlar bizim siyasetimize yakışmıyor. Biz gerçekten çözüm önerilerini duyurmak istiyoruz. İktidar, muhalefet el ele verip bu ülkenin önünü nasıl açabilir, bu konuda önerilerini duymak istiyoruz. Bu millet de onu duymak istiyor. Ancak onlar onun yerine kolonyalı mendil... O kolonyalı mendil marifeti güneşi görünce buharlaşır gider.'' -''BİZ KEMAL'LERİ SEVERİZ''- Ana muhalefet partisini eleştiren Bağış, ''Seçimden çıkmış diyor ki 'Ben yaparım, ben ederim, benim adım Kemal.' Biz Kemal'leri severiz, ama sen hangi Kemal'sin? Mustafa Kemal değilsin, Namık Kemal değilsin, Yaşar Kemal değilsin, olsa olsa çakma Gandi'lik yaparsın'' dedi. Muhalefetin hesap kitap yapmadan, boş vaatlerle milleti kandırabileceğini zannettiğini söyleyen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çıkmışlar, Güneydoğu Projesi olarak olağanüstü halden bahsetmişler. Olağanüstü halin ne olduğunu bilmiyorlar. İktidara geldiğimizden itibaren bölge halkının tek bir isteği vardı, 'Olağanüstü hali kaldırın, başka bir şey istemeyiz' diyorlardı. Benim Güneydoğu'daki Kürt asıllı kardeşlerim dipçik korkusuyla yaşamaktan bıkmıştı. 'Olağanüstü hal olmasın, rahat nefes alalım, biz de bu milleti, bu devleti seviyoruz' diyorlardı. Biz sadece olağanüstü hali kaldırmakla kalmadık, oraya cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımlarını yaptık, istihdam projelerini gerçekleştirdik. Özel sektörün oraya yatırım yapması için önünü açtık. Sadece fiziki ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek projeler gerçekleştirdik.'' -''TALABANİ'NİN AİLESİ BİLE TRT ŞEŞ İZLİYOR''- TRT Şeş'i yayına koyabilmek için TRT yasasında değişiklik yaparken bazı siyasilerin kendilerini ihanetle suçladığını belirten Bağış,şunları kaydetti: ''Şimdi TRT Şeş'in sayesinde Güneydoğu'daki kardeşim, gerçek haberi anladığı dilde dinliyor. Sadece bizim vatandaşlarımız olan insanlar değil, bölge ülkelerinde de en popüler kanallardan bir tanesi. Geçenlerde Irak'tan gelen bir arkadaşım Talabani'nin eşiyle yaptığı sohbette Talabani'nin ailesinin bile TRT Şeş izlediğini öğrenmiş. İşte diplomasi budur. Oraları etkileyebilmek, insanlara ulaşabilmek, barış için, kardeşlik için birlikte olmak, projeleri üretebilmek budur.'' Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Temel Başalan da toplantıda 2 yıl boyunca yaptıkları hizmetleri anlattı. Konuşmaların sonunda Göksu, belediyenin düzenlediği kurslarda üretilen bir halıyı Bakan Bağış'a hediye etti. Bağış da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Brüksel'de bir çalışma ofisi kurulduğunu belirterek, halıyı bu ofisinde sergileyeceğini söyledi. Toplantıda, Esenler ilçesine hizmet ve katkıda bulunan iş adamı ve bürokratlara da teşekkür plaketi verildi.