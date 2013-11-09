Bağış'tan Arınç'a: AKP bir ailedir, ailenin reisi de belli

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Polonezköy Muhtarlığını ziyaret etti. Burada bir gazetecinin "Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, öğrenci evleri ile ilgili tartışmaya ilişkin sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bağış, "AK Parti büyük bir ailedir. Aile mensupları içerisinde muhabbet olması çok doğaldır. Bunu da aile içerisinde konuşup, netleştiririz. Bunda sıkıntı yok. Ailenin reisi de bellidir" karşılığını verdi.