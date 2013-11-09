Bağış'tan Arınç'a: AKP bir ailedir, ailenin reisi de belli
Egemen Bağış: AK Parti büyük bir ailedir. Bunu da aile içerisinde konuşup netleştiririz. Ailenin reisi de bellidir
09 Kasım 2013 19:49
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Polonezköy Muhtarlığını ziyaret etti. Burada bir gazetecinin "Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, öğrenci evleri ile ilgili tartışmaya ilişkin sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bağış, "AK Parti büyük bir ailedir. Aile mensupları içerisinde muhabbet olması çok doğaldır. Bunu da aile içerisinde konuşup, netleştiririz. Bunda sıkıntı yok. Ailenin reisi de bellidir" karşılığını verdi.