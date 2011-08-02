-BAĞIŞ'TAN "OTURMA DÜZENİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yüksek Askeri Şura toplantısındaki oturma düzeninin değişmesinin bu kadar önemsenmesinin, Türkiye'de AB reformları anlamında yapılacak daha çok şey olduğunu gösterdiğini söyledi. A Haber'de yayımlanan bir programa katılan Bağış, Yüksek Askeri Şura'daki (YAŞ) gelişmeler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya tek başına başkanlık etmesi ile ilgili olarak, "atanmanın da görev yapmamanın da bireysel bir tercih olduğunu" belirtti. Olanların, "Türkiye'de devletin, milli iradenin muktedir olduğunu ortaya koyan bir tablo olduğunu" ifade eden Bağış, oturma düzeninin bu kadar büyük mesele edilmesini "enteresan" bulduğunu söyledi. Bağış, "Türkiye normalleşiyor, doğrusu bu. Toplantının bir başı olur, çok başlılık gibi bir görüntü zaten yanlıştır. Bir oturma düzeninin bile değişmesi bu kadar gazete kapaklarını kaplayacak kadar önemseniyorsa, demek ki Türkiye'de AB reformları anlamında yapılacak daha çok şey var" diye konuştu. YAŞ toplantısına başkanlık yapan Başbakan'ın zaten masanın başında oturması gerektiğini belirten Bağış, bunun çok doğal olduğunu kaydetti. -"TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞTİ" Türkiye'de barış ortamının yeşermesi, birlik ve kardeşlik projesinin gelişmesine karşı, "rantın elden gideceği korkusuyla bir takım çevrelerin çabaladığını" söyleyen Bağış, "Başta Kürt kökenli vatandaşlarımız artık bu örgütün bu ülkede yapmaya çalıştığı hainliklerden bıkmış durumdadır" dedi. Türkiye'ye dönen Kemal Burkay ile görüşmesine değinen Bağış, Burkay'ın 31 yıldır yurt dışında olmasına rağmen hiçbir zaman terörü ve şiddeti desteklemediğini, her zaman barış ve demokrasiden yana olduğunu hatırlatarak, bu nedenle görüşmeyi çok önemsediğini belirtti. Bağış, Türkiye'nin "ikliminin değiştiğini" kaydederek, Türkiye'de hala halledilmesi gereken önemli meselelerin olduğunu ama Türkiye'nin AB standartları yolunda bir ülke olma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Norveç'teki saldırıyla ilgili olarak da konuşan Bağış, Norveç'te yaşanan olayın "çok acı" olduğunu belirterek, "Bu acıyı en iyi biz anlarız" dedi. Türkiye'nin terörden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Bağış, "Norveç halkının gözyaşları bizim gönlümüze de akmıştır" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın Norveç ziyaretinde uğradığı yumurtalı saldırıyı hatırlatan Bağış, müsamahanın, sonuçta bu noktaya geldiğini belirterek, "terörün uluslararası bir problem olduğunu ve ancak uluslararası bir mücadele platformu kurulursa başarılı olunacağını" kaydetti. "Biz bunu yıllarca söyledik ama maalesef çok fazla ikna edici bulmadılar" diyen Bağış, İspanya, Londra ve Norveç'teki olaylar yaşandıktan sonra Avrupa'da bu konuda bir çalışmanın başlayacağını sandığını söyledi. -YASADIŞI GÖÇ Türkiye'nin yasadışı göç konusunda yeterince işbirliği yapmadığı suçlamasının "çok haksız" olduğunu ifade eden Bağış, Türkiye'nin yasadışı göç konusunda elinden geleni yaptığını belirtti. Bu konuda daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bağış, bütün işleyişi düzenleyen imzalamaya hazır bir belge hazırladıklarını ancak önce Türk vatandaşlarına uygulanan haksız vizelerin kaldırılmasını talep ettiklerini aktardı. Vize sorunu çözülmedikçe, yasadışı göç konusunda daha fazla işbirliği beklenmemesi gerektiğini belirten Bağış, "Diklenmediklerini ancak dik durduklarını" kaydetti. AB sürecinde nerede olunduğu sorusunun, "Hangi açıdan bakarsanız neredeyiz?" diye sorulması gerektiğini kaydeden Bağış, açılamayan fasıllar üzerindeki siyasi engellere değinerek, bu nedenle süreçte yavaşlama var gibi göründüğünü söyledi. Türkiye'nin demokratikleşmesi, şeffaflaşması adına ise çok büyük mesafeler kaydedildiğini ve bunların arkasında AB reform sürecinin büyük payı olduğunu söyleyen Bağış, "Biz bu reformları, kendi vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmek için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. -SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Egemen Bağış, Suriye'deki gelişmelere karşı Türkiye'nin yaptığı "sessiz kalamayız" açıklamasının ne anlama geldiği sorusuna karşılık, Suriye'nin Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti ve "bu kadar iç içe olunan ve destek verilen bir ülkede ramazanın hoşgörü ortamına hiç yakışmayacak görüntülerin hoş olmadığını" söyledi. Bağış, "Bunu durdurmak için Türkiye, hem diplomasinin bütün imkanlarını sarf edecektir hem de gereken bütün mesajları verecektir" diye konuştu. "Biz komşunun evinde yangın istemiyoruz, o yangının söndürülmesi için bize düşen bir görev varsa ona da hazırız" diyen Bağış, Suriye'den kaçanlara yapılan yardımları hatırlattı. Egemen Bağış, "Suriye'de iktidardaki dostlarımızın yanlış yola sapmaması için gereken her türlü telkini yapmaya devam edeceğiz" dedi.