-BAĞIŞ: SİYASETTE İFTİRA DÖNEMİ BİTSİN İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iddialarına ilişkin, ''Artık siyasette iftira dönemi bitsin. Belgesi, bilgisi olan çıksın belgesiyle, bilgisiyle konuşsun. Olmayan da artık bu milletin iftiralara prim vermeyeceğini öğrensin'' dedi. Karagümrük'teki Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısında konuşan Bağış, son 8 yıldır Brüksel'e gidip geldiğini ve iki gün önce yine Brüksel'de olduğunu belirterek, ''Hiçbir Brüksel seyahatimde, karşılarına kendimden bu kadar emin oturmamıştım. Hiçbir zaman bu kadar büyük bir güç ve özgüvenle 'Müzakereleri artık hızlandıralım' deme gücünü bu kadar net bir şekilde hissetmemiştim. O gücü sizler verdiniz'' ifadesini kullandı. Bağış, son günlerde hemen hemen herkesin, Türkiye'nin demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne, çağdaşlığa, yüksek standartlarda sendikal haklara ve yargıda adalete önem verdiğini konuştuğunu ve toplumun büyük çoğunluğunun, Türkiye'nin AB sürecinde yükselen bir demokratik değer olmasını desteklediğini söyledi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile birlikte katıldıkları konferansa işaret eden Bağış, ''Bizim anlattıklarımızı algılama sorunu yaşayan muhalefetin, hadi bizi boş versin, Başkan Clinton'a kulak vermesini temenni ediyorum'' dedi. -MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN İDDİALARI- Bağış, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin iddialarına ilişkin de şöyle konuştu: ''Meyve veren ağaç taşlanır. Bizim başarılarımızı sindiremeyen muhalefet bana dil uzatmış ve demiş ki; 'O, Amerikan vatandaşlığından çıktı, Türk vatandaşlığına geçti.' İftira atmış. Her zaman yaptığı iftiraları atmış. Fatih Teşkilatının önünde bir çağrıda bulunmak istiyorum; Sayın Bahçeli, benim Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir başka ülkenin, herhangi bir zamanda vatandaşlığını aldığımı ispat edersen ben siyaseti de bırakıyorum, bütün görevlerimden de çekiliyorum. Edemezsen aynı erkekliği sen gösterebilecek misin?'' Bağış, Türkiye'de iftiralara, palavralara artık yer olmadığını vurgulayarak, ''12 Eylül'de bu ülkede, çoğunluğu ülkücü olan 500 bin insan işkence gördü. 2 milyon insan fişlendi. On binlerce insan işten çıkarıldı. Binlerce insan vatandaşlıktan çıkarıldı. Yüzlercesi idam edildi. Sen hepsini unutup onlarla bağını kopardın, şimdi sınır illerine giderek, bu ülke için varını yoğunu ortaya koymuş, bu ülkenin, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkması için, AB sürecinde ilerlemesi için uğraşan bir siyasetçiye iftira atacağına, ülkücü kardeşlerinden özür dile'' dedi. ''Artık siyasette iftira dönemi bitsin. Belgesi, bilgisi olan çıksın belgesiyle, bilgisiyle konuşsun. Olmayan da artık bu milletin iftiralara prim vermeyeceğini öğrensin'' diyen Bağış, Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu, kendilerinin son 8 yılda bu ülkenin nereden nereye gelebileceğini hep birlikte ortaya koyduklarını söyledi. -TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KUZU- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da anayasa değişikliği referandumunun seçim oylamasına dönüştüğüne dikkati çekerek, referandum öncesinde hiç kimsenin anayasa maddeleri hakkında konuşmadığını ifade etti. Referandumdaki yüzde 58'lik ''evet' sonucunu, ''çok kararlı bir sonuç'' şeklinde değerlendiren Kuzu, ''Demek ki yüzde 58'lik kesim bize ve pakete inanmış ve güvenmiş. Paketin memleketin hayrına olduğuna inanmış'' dedi. Burhan Kuzu, referandumda ''hayır'' seçimini yapan kesimi de memnun etmek gerektiğini, bu kişilerin varsa korkularının bulunması, isteklerinin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.