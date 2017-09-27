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Sağlık

Bağışlanan organlarıyla umut oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de geçen hafta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, ailesi tarafından bağışlandı

27 Eylül 2017 19:37

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de geçen hafta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Geçen 22 Eylül\'de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve Denizli Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakımda tedavisi sürdürülen 57 yaşındaki bir erkek, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından isminin açıklanması istenmeyen kişinin organları, bağışlandı. İzmir\'den gelen ekipler aynı anda 2 böbreği ve karaciğeri aldı. Alınan organlardan böbrekler İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, karaciğer de İzmir Kent Hastanesi\'ne gönderildi.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışına olan duyarlılığın son zamanlarda arttığına dikkat çekerek, \"Bildiğiniz gibi organ bağışı sadece beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabiliyor. Türkiye\'de binlerce kişinin organ beklediğini düşünürsek konunun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Denizli\'de de 2017 yılında Servergazi Devlet Hastanesi\'nde 4, Denizli Devlet Hastanesi\'nde de 2 organ bağışı yapıldı. Bu rakamlar her ne kadar yetersiz olsa da son aylarda organ bağışına olan duyarlılığın artması bizleri mutlu etti. Organ bağışında bulunan tüm ailelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum\" dedi.

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