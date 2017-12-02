Bağışlanan organlarıyla can olacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de merdivenden düşüp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybeden 66 yaşındaki Mehmet Nuri Dereli\'nin karaciğer ve iki böbreği başka hastalara nakledilmek üzere İzmir\'e götürüldü.

Emekli Mehmet Nuri Dereli, bir hafta önce merdivenden düştüğü için ağır yaralanarak ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dereli, 7 gün süren yaşam savaşını kaybedince beyin ölümü gerçekleşti. Dereli\'nin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine gece İzmir\'den gelen ekip, Dereli\'nin karaciğerini ve iki böbreğini aldı. Alınan organlardan karaciğeri İzmir Kent Hastanesi\'ne, böbrekler de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Dereli\'nin ailesine teşekkür ederek, şöyle dedi:

\"Ameliyat sonrası Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alınan hasta, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Hastaneye İzmir\'den gelen ekipler aynı anda karaciğer ve böbrekleri aldı. Alınan organlar umut bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir\'e götürüldü.\"

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