-BAĞIŞ: KÖR İDEOLOJİNİN AKLI OLMAZ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türk halkına ve milletine karşı hiçbir zaman saygısızlığı olamayacağını belirterek, ''Bu ülkenin hiçbir vatandaşının vatan sevgisini, hiçbir zaman zekasını sorgulamam ama bağnazlığın, kör ideolojinin aklı olmaz'' dedi. Bağış, Pakistan'daki sel felaketiyle ilgili BM'de yapılacak toplantı için ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bağış, bir gazetecinin, ''Basında yer alan 'referandumda hayır oyu vermek akılsızlıktır' yolundaki sözlerinize Sayın Kılıçdaroğlu ve muhalefet partileri tepki gösterdi. Bu konudaki düşünceniz nedir'' sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Ben hiçbir zaman 'akılsız' kelimesini kullanmadım. Ben, paketin içeriğini okumadan, incelemeden kimsenin 'evet' oyu ya da 'hayır' oyu vermesinin mantıklı olmadığını söyledim. Paketin içeriğini okuduktan sonra, paketin gerçekten bu ülkeye neler kazandırdığını gördükten sonra aklın yolu birdir, insanlar bu pakete 'evet' diyeceklerdir anlamında bir demecim oldu. Benim orada dikkat çekmek istediğim konu, muhalefetin devamlı algıları, kafaları karıştıracak şekilde paketin içeriğine hiç değinmeden, tamamen demagoji yaparak, sanki farklı bir şey oylanacakmış gibi bir hava yaratarak insanlarımızı yanıltma çabalarıdır. Beni kızdıran budur. En son bugün gazetelerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun cebinde bir not kağıdı fotoğraflanmış, üzerinde de benim adım yazıyormuş.'' Kendisi konuşurken Türkiye'nin yardım ekiplerinin sel felaketinden zarar gören Pakistanlılara yardım malzemesi dağıttığını belirten Bağış, ''Bizim odaklanmamız gereken nokta odur. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu bu tür sorumluluklar taşımadığı için dün de konuşmasında ismimi anarak bazı sataşmalarda bulunmuş. Cebindeki günlük saldırı listesinde benim adım yazıyormuş. Çok enteresandır, onun altında bir de gülen surat var. Herhalde komuta edildiği merkez tarafından kendisine bir talimat verildi, 'bugünkü saldıracağın isim Egemen Bağış'tır diye. Altına gülen surat koymuşlar. Herhalde gamlı genel başkana 'gülmeyi ihmal etme' talimatı vermişler'' dedi. Egemen Bağış, referandum konusundaki sözlerinin muhataplarının halkın kafasını bulandırmaya çalışan kesimler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Tabii ki, paketin içeriğini inceledikten sonra 'hayır' oyu verme kararı veren vatandaşlarımıza biz saygı duyarız ama paketin içeriğini incelemeden sadece muhalefetin demagojileriyle hareket eden arkadaşlarımıza bir kez daha paketin içeriğini incelemeye davet etmek bizim siyasetçi olarak görevimizdir. Ben hiçbir zaman bu ülkenin vatandaşlarına kötü bir şey söylemem. Seçmenin iradesine zapturapt koymaya kalkanların da aklı olmaz.''