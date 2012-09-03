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Politika

Bağış'ın maç davetine Rumlar'dan cevap

Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, açıklamaların bir bakan açısından ciddi şeyler olmadığını söyledi

03 Eylül 2012 19:47

 

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Rum lider Hristofyas'a maç davetine Güney Kıbrıs'tan "hayır" yanıtı geldi. Rum yönetimi sözcüsü, Bakan Bağış'ın sözlerini gayri ciddi olarak niteledi.
 
Avruğa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Rum lider Dimitris Hristofyas'ı 8 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-AEL Limasol arasındaki müsabakaya daveti Güney Kıbrıs'tan kabul görmedi.
 
Rum yönetimi sözcüsü Stefanu, "Sayın Egemen Bağış bir futbol maçı için ironik bir biçimde ciddi olmayan bir davetiye ile intiba yaratma çabası içerisindedir. Bunlar bir Bakan açısından ciddi şeyler değildir ve eğer Türk politikası bunları benimsiyorsa, ciddiyet eksikliği içerisindedir" dedi.
 
Rum lider Dimitris Hristofyas'ın basında yazıldığı gibi “Boğaz’da balık yemek için” değil, Türk liderliği ile görüşmek ve Kıbrıs sorununa çözümü hakkında vizyonunu dile getirmek için Türkiye’ye gitmeyi istediğini belirten Rum sözcü Stefanos Stefanu, "Sayın Eroğlu, eğer arzu ediyorsa, Kıbrıs’ta yapılacak AEL – Fenerbahçe maçını izleyebilir. Cumhurbaşkanı ve Sayın Eroğlu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yurttaşları olarak bu maçı ortak vatanlarında birlikte izleyebilirler" şeklinde konuştu.
 

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