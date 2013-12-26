Bağış'ın fıkralı vedasına fıkralı yanıt: Gazın sesini örttün ama...

Kabine revizyonuyla görevden alınan Egemen Bağış, görevden ayrılırken yaptığı konuşmayı bir Temel fıkrasıyla bitirmişti. CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu da Egemen Bağış'a yine bir Temel fıkrasıyla yanıt verdi.

Egemen Bağış'ın, "Başbakan istifa etmeli" diyen eski Bakan Bayraktar'a gönderme yaptığına yorulan fıkrası şöyleydi:

"Temel bir gün uçağa binmiş en ön sıradaki koltuğa oturmuş. Sonra koltuğun sahibi gelmiş 'burası benim yerim' deyip kalkmasını istemiş, Temel kalkmamış. Hostesi çağırmış kalkmamış. Olay pilota kadar gitmiş. Pilot gelmiş Temel'in kulağına eğilip bir şeyler söylemiş. Temel 'tamam o zaman' deyip kalkmış. Pilota sormuşlar 'ne dediniz de kalktı' diye. O da 'bu koltuk Trabzon'a gitmez' dedim, demiş."

'Bayraktar delikanlı gibi davrandı'

"Hani adımız şakacıya çıkmış, bir fıkra anlatmadan olmaz" diyen Egemen Bağış'a, fıkrayla gönderme yaptığı söylenen Bayraktar yerine CHP'li Canalioğlu yanıt verdi.

Yazılı bir açıklama yapan Canalioğlu, Erdoğan Bayraktar'ı överek Bağış'ın fıkrasına fıkrayla karşılık verdi. Trabzonlular'ın Bağış tarafından anlatılan fıkraya bir anlam veremediklerini vurgulayan Canalioğlu, "Bağış'la aynı pozisyonda olan Trabzonlu Bakan Erdoğan Bayraktar, Trabzon delikanlısı gibi davranmış, hem bakanlıktan, hem de milletvekilliğinden istifa etmiştir. AB'den sorumlu bakan iken 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna adı karışan Egemen Bağış'ın istifa etmek gibi bir düşüncesi olmaması üzerine, Başbakan tarafından görevden alınmıştır" dedi. Canalioğlu, Bağış'ın fıkrasına şu fıkrayla yanıt verdi:

"Bu anlamsız fıkraya şöyle cevap vermek istiyorum; Temel'in de bulunduğu bir ortamda vatandaşın biri gaz kaçırır. Gazı kaçıran vatandaş ayağı ile yerde gıcırtılı ses çıkarıp, gazın sesini örtmeye çalışırken Temel, 'hemşerim tamam. Gazın sesini örtmeye çalışıyorsun da, kokusunu ne yapacaksın?' diye sorar."