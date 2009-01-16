Bağışıklık sisteminin de hafızası var

Amerikalı bilim insanları, bağışıklık sisteminde önceden mikroplara karşı körelmiş olduğuna inandıkları bir maddenin, geçmiş düşmanlarını hatırlayacak bir tür hafızaya sahip olduğunu keşfetti.



Araştırmayı yürüten uzmanlar, "doğal katil (DK)" dedikleri bu maddenin aşı araştırmalarına yeni bir boyut kazandıracağına inanıyor. Bu en temel savunma mekanizmasının eskiden beri var olduğu düşünülüyor. Doğuştan gelen kalıtsal bağışıklık sisteminin bir parçası olan DK hücreleri, enfeksiyon kaç kere tekrarlanırsa tekrarlansın, her seferinde yeni bir düşmanmış gibi savunmaya geçiyor.



AFP'de yer alan bilgilere göre, DK hücreleri enfeksiyon kapmış hücreler tarafından gönderilen sinyali (sitokin) algılayarak, enfeksiyonlu hücreyi yok ediyor. Diğer tür hücrelerse, adaptif (uyarlanabilir) bağışıklık sistemi grubuna giriyor. Uzmanlar B ve T hücreleri denilen bu türlerde "kalıtsal hafıza" bulunduğunu, yani yeniden saldıran eski düşmanları hatırlayabildiklerini belirtiyor. Aşılar da bu hafızayı harekete geçirmek suretiyle işe yarıyor. Yani aşı bu adaptif hücreleri düşmanları hakkında bir nevi eğitmiş oluyor.



Laboratuvar koşullarında fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu, bu hafıza yeteneğinin sadece B ve T hücrelerinde mevcut olmadığı, körelmiş olduğu sanılan diğer bağışık hücrelerinde de var olduğu anlaşıldı.

