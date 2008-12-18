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Sağlık

Bağışıklık sistemi geceleri daha güçlü

Vücut bağışıklık sisteminin geceleri en yüksek, gündüzleri ise en düşük seviyede olduğu tespit edildi.

18 Aralık 2008 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmada, bakterilere karşı vücut bağışıklık sisteminin geceleri en yüksek, gündüzleri ise en düşük seviyede olduğu tespit edildi.

Stanford Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, vücudun 24 saatlik dinlenme ve faaliyet döngüsünü inceleyen araştırmacıların elde ettiği bulgular, bağışıklık sisteminin geceleri daha güçlü olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, vücudun bağışıklık sisteminin geceleri kuvvetli olduğu yönündeki bulguların, vücudun günlük döngüsündeki protein salgısının uyku sırasında özel bağışıklık tepkisi gibi canlandırıcı fonksiyonları düzenlediği teorisiyle örtüştüğünün altını çizdiler.

Meyve sineklerini iki değişik patojen bakteriyle enfekte eden bilim insanları, geceleri enfekte olan sineklerin, gündüz bakteri bulaşanlardan daha fazla yaşama şansı olduğunu belirledi.

(AA)

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